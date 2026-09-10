La figura mundialista que se suma a los galácticos del Santos de Neymar para ganar la Sudamericana

El equipo brasilero anunció un bombazo sobre el cierre del mercado de pases, con el objetivo de pelear el certamen continental.

El Santos de Brasil, que tiene a Neymar Jr como la gran figura del equipo, metió un bombazo en el cierre del mercado de pases en el intento de armar un plantel de galácticos, para ganar la Copa Sudamericana . Se trata de Philippe Coutinho , con pasado mundialista en la selección carioca.

El volante, que supo jugar con Lionel Messi en Barcelona, se suma al Santos por pedido de su amigo Neymar, que volvió al club de sus amores en 2025 y ahora tiene la obsesión de conseguir un título.

El presente de Coutinho no se condice con su carrera: su último club fue el Vasco Da Gama (equipo donde se formo) y terminó rescindiendo su contrato en febrero para priorizar su salud mental, alegando la gran presión que sentía. Desde ese momento no volvió a jugar un encuentro oficial.

Más allá de su presente, la directiva del Santos espera que muestre un poco del nivel que tuvo en Europa, donde pasó por grandes clubes como el Liverpool, el ya mencionado Barcelona (que lo compró por más de 100 millones de euros) y Bayern Munich. Además, el brasilero fue parte del Mundial 2018, donde fue titular en los partidos más importantes de la selección, a la que no volvió a ser convocado luego de algunos partidos en 2022, previo a Qatar.

Los medios brasileños ya hablan de un equipo galáctico, ya que, en un plantel que tiene a nombres como Neymar, Gabigol, Bontempo y Rollheiser, la directiva sumó en este mercado a Arthur, Rodinei, Everton Cebolinha y el mencionado Coutinho.

En Brasil ya hablan de “GALÁCTICOS” luego del mercado del Santos.



Ficharon a Arthur, Rodinei, Everton Cebolinha y hoy a Coutinho… Súmenle Gabigol, Ney y Bontempo, convocado a la SELECCIÓN por Ancelotti.



Recordemos que hoy están en 4TOS de Copa Sudamericana y ganaron la… https://t.co/7xApWaCaWf pic.twitter.com/Jdci3OXUh3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2026

El objetivo principal del Santos se enfoca en la Copa Sudamericana: en los cuartos de final contra Atlético Mineiro, ganó la ida por 2-0 y quedó bien parado para la vuelta. En esa misma llave, se enfrentan Montevideo City Torque y Cienciano, las dos sorpresas del torneo.

En el Brasileirao no tiene un buen presente: se encuentra en la 13º posición con 32 puntos en 25 fechas, con solo ocho victorias. A pesar de no ser una buena campaña, está a siete puntos de la zona de descenso, que lo tuvo a maltraer en la temporada anterior. Además, fue eliminado por Palmeiras en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

La carga de Neymar a un hincha rival que se volvió viral

En la victoria del Santos por 2-0 sobre Atlético Mineiro, con goles de Willian Arão y Christian Oliva, Neymar no pudo ser de la partida por una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho. El crack siguió el partido desde el palco del estadio Urbano Caldeira, donde tuvo un cruce picante con algunos hinchas visitantes.

“CON UNA SOLA RODILLA SIGO SIENDO MEJOR QUE TODO TU EQUIPO”.



Neymar, a un hincha de Atlético Mineiro. pic.twitter.com/9uryTkKN64 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 10, 2026

Ante las burlas de los simpatizantes de Mineiro por sus lesiones, el ex Barcelona respondió que "no juega ante equipos chicos", lo que generó la furia de los visitantes. Neymar, en lugar de calmar las cosas, entre risas volvió a subir la apuesta tras la seguidilla de las cargadas y dijo: "Con una sola rodilla sigo siendo mejor que todo tu equipo".