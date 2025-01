Neymar vuelve al Santos: así anunciaron su regreso

Tras once años y ocho meses en la cúspide del fútbol mundial, el delantero de 32 años retornó al club que lo vio nacer y donde debutó en marzo de 2009 con 17 años ante Oeste por el Campeonato Paulista. El oriundo de Mogi das Cruzes permaneció en el Santos hasta 2013 disputando 225 partidos, marcando 136 goles y convirtiéndose en ídolo al conquistar la Copa Libertadores de América 2011 y la Recopa Sudamericana 2012.

“¡Hola rey (Pelé)! Lo extrañe mucho. Yo solo era un niño cuando llegue aquí lleno de sueños. Vila Belmiro me acogió y ahí fue donde crecí y fui feliz, me dio a conocer en el mundo pero mi corazón nunca dejó de ser blanco y negro. Recuerdo cada experiencia compartida con todos ustedes, cada momento, un recuerdo vivo, feliz y eterno. Un recuerdo que no quiero solo recordar sino que quiero volver a vivirlo y quiero vivirlo con todos ustedes como siempre fue” inició relatando el delantero en el video que publicó el Santos.

En el video, Neymar sigue manteniendo una “conversación” con Pelé, el otro astro brasileño que comandó al Santos en la época dorada del club en la década del 60: “Tu deseo es mi orden. El trono y la corona, ellas siguen siendo tuyas porque tú eres eterno pero, el número 10, será un honor vestir la camiseta sagrada que representa mucho para Santos y al mundo. Prometo hacer todo lo que pueda para seguir honrando tu legado, rey. Me voy, pero volveré ¿Recuerdas? Bueno... El príncipe ha vuelto”.

Así, el astro brasileño vuelve al club que lo vio nacer tras conquistar una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y siete títulos locales con el Barcelona de España, catorce campeonatos locales con el Paris Saint Germain de Francia y cuatro torneos domésticos con el Al Hilal de Arabia Saudita.

Además, con la Selección de Brasil disputó 149 encuentros, anotó 96 goles y conquistó el Torneo Sudamericano Sub 20 de Perú en 2011, la Copa Confederaciones de 2013 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016. El astro es el máximo goleador de la historia de la ´Verdeamarela´ y está a 15 juegos de ser el futbolista con más presencias.

Al igual que la mayor: la sub 20 de Brasil no pasa su mejor momento

La Selección de Brasil Sub 20 derrotó este jueves a Ecuador por 3-2, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano de la categoría, llevado a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela.

Los goles para los brasileños los convirtieron Iago, a los 25 minutos, y Deivid Washington por duplicado, a los 27´ y 46 minutos, todos en el primer tiempo, mientras que para los ecuatorianos descontaron Allen Obando, a los 31 minutos del complemento, y la joya Kendry Paez de penal, a los 39´ del mismo periodo.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Ramón Menezes se colocó tercero en el Grupo B -clasifican al hexagonal final los tres primeros- y cuenta con grandes chances de sellar su clasificación a la siguiente ronda frente a Colombia en la última jornada de la fase de grupos, este sábado desde las 18:00 (horas).