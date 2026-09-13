Olímpico y de tres dedos: el impactante golazo de la fecha en el fútbol argentino

Excursionistas goleó 3-0 a Villa Dálmine y es el nuevo líder de la Primera B Metropolitana, pero su último tanto fue una delicia.

Excursionistas volvió a quedarse con el liderazgo de la Primera B Metropolitana gracias a una goleada por 3-0 sobre Villa Dálmine , pero el resultado quedó en segundo plano por una verdadera obra de arte . A los 87 minutos, Alejandro Ávalos se hizo cargo de un córner desde el sector izquierdo y sorprendió a todos con una ejecución de tres dedos . La pelota tomó un efecto extraordinario, se cerró sobre el arco y terminó ingresando directamente para convertirse en el tercer tanto del conjunto del Bajo Belgrano.

La jugada parecía una pelota detenida más, con el local ya en ventaja y el encuentro encaminado hacia el final. Sin embargo, Ávalos decidió arriesgar y ejecutó con la parte externa de su botín izquierdo, buscando una trayectoria que complicara al arquero Juan Martín Rojas. El remate tomó una pronunciada curva de afuera hacia adentro y terminó metiéndose en el arco del cuadro de Campana . El guardameta quedó completamente sorprendido y no pudo corregir su posición a tiempo.

El gol olímpico cerró una actuación que le permitió al equipo dirigido por Rodrigo Bilbao recuperar la punta del campeonato. Excursionistas había llegado a la fecha como líder, pero Arsenal se había colocado provisoriamente en la cima después de vencer 2-0 a UAI Urquiza. Con el triunfo ante el conjunto bonaerense, el Verde volvió a quedar arriba y mantuvo una diferencia de dos puntos sobre su principal perseguidor en la lucha por el título y el ascenso.

GOLAZO OLÍMPICO DE ¡¡TRES DEDOS!! EN EXCURSIONISTAS, EN 3RA DIVISIÓN.



LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/97cxe3yC06 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 13, 2026

El encuentro comenzó con Excursio decidido a aprovechar su condición de local y el buen momento que atraviesa en esta parte de la temporada. A los 13 minutos, el cuadro del Bajo Belgrano encontró la ventaja mediante un cabezazo de Gabriel Tellas. Dálmine intentó reaccionar a partir de la posesión y adelantó sus líneas, pero le costó transformar ese dominio territorial en situaciones claras frente al arco defendido por Nicolás Rodríguez.

Excursio superó a Arsenal y es puntero de la B Metro

En el complemento, la diferencia se amplió y el local encontró más espacios a medida que la visita tuvo que arriesgar en busca del descuento. Williams Giménez apareció para marcar el segundo gol y darle mayor tranquilidad al anfitrión. Con el 2-0, el conjunto de Bilbao manejó los tiempos del partido y esperó su oportunidad para liquidarlo. Esa posibilidad llegó sobre el cierre, cuando Ávalos tomó la pelota en el córner y protagonizó la acción que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Con los tres puntos, Excursionistas alcanzó los 68 puntos y volvió a quedar en lo más alto de la tabla. El Arse quedó como escolta con 66, mientras que Camioneros y Talleres de Remedios de Escalada continúan expectantes con 63 unidades. El primero, además, tiene un partido pendiente, por lo que la pelea por los primeros puestos todavía promete varios capítulos. La campaña del equipo de Bilbao se sostiene sobre 19 triunfos, ocho empates y siete derrotas en el campeonato.