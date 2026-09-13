Emocionante: el gol de tiro libre del Changuito Zeballos en su debut en Italia

El santiagueño realizó su primera presentación con el conjunto italiano y anduvo bien, pero no pudo evitar la caída de su equipo.

Exequiel Zeballos tuvo un debut soñado con la camiseta del Monza , aunque su equipo no pudo redondear la jornada con una victoria. El delantero ingresó en el segundo tiempo y convirtió un gol de tiro libre en la derrota por 3-2 ante Lecce , por la cuarta fecha de la Serie A. Así, el exjugador de Boca comenzó su aventura en el fútbol europeo con una conquista que rápidamente ilusionó a los hinchas.

El Changuito había llegado a Italia apenas unos días antes para incorporarse a su nuevo club, después de cerrar su salida de Boca . El club italiano oficializó su contratación el 1° de septiembre y confirmó que firmó un vínculo hasta junio de 2030. Zeballos, nacido en Santiago del Estero en 2002, arribó después de una extensa etapa en el Xeneize, donde disputó 140 partidos y convirtió 16 goles.

En el encuentro frente a Lecce, el argentino comenzó entre los suplentes y saltó al campo de juego a los 64 minutos del complemento . Monza ya estaba en desventaja y buscaba una reacción para intentar meterse nuevamente en partido. El extremo se ubicó sobre el sector izquierdo, una posición que conoce especialmente bien, y tuvo algunos minutos para mostrar su velocidad, su capacidad para el uno contra uno y su buena pegada.

La aparición decisiva llegó cerca del final. A los 89 minutos, Zeballos se hizo cargo de un tiro libre desde las inmediaciones del área y eligió una ejecución directa hacia el primer palo. El remate no parecía tener demasiada dificultad, pero el arquero Wladimiro Falcone tuvo una respuesta deficiente y terminó permitiendo que la pelota ingresara. De esa manera, el santiagueño consiguió su primer gol oficial con la camiseta del Monza.

¡TREMENDO, CHANGO! ¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ZEBALLOS EN SU DEBUT CON MONZA!!



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El tanto sirvió para descontar y ponerle suspenso a los últimos minutos, aunque finalmente no alcanzó para que el equipo dirigido por Ivan Juric pudiera rescatar al menos un punto. Lecce había construido una ventaja importante gracias a dos goles de Lassana Coulibaly y otro de Tiago Gabriel, mientras que Ricardo Mangas había marcado previamente para el visitante. El 3-2 definitivo dejó al conjunto local con los tres puntos.

El mal presente del Monza, el equipo al que Zeballos recién llega

Más allá del resultado, el estreno representó una noticia positiva para el wing, que llevaba varios meses sin competencia oficial. Según los registros disponibles, el atacante no había jugado desde comienzos de julio hasta su llegada a Italia, por lo que su regreso al campo tuvo además el condimento de producirse en una de las principales ligas europeas. Su ingreso y su gol le permitieron tener un impacto inmediato en su nuevo equipo.

Para el Monza, en cambio, el comienzo de la temporada continúa siendo complicado. El conjunto de Juric todavía no logró ganar en las primeras cuatro fechas de la Serie A: acumuló tres derrotas y un empate. En la jornada inaugural había perdido 4-1 ante Inter, mientras que luego igualó 1-1 frente a Parma. Ante Lecce volvió a caer, pese a haber marcado dos goles y haber tenido la posibilidad de buscar el empate en el cierre.