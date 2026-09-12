Boca hizo una oferta por una figura del fútbol argentino y negocia a contrarreloj

El Xeneize ofertó 4 millones de dólares por el 80% del volante de Talleres y tiene plazo máximo este lunes.

Boca volvió a moverse en el mercado de pases después de concretar la salida de Kevin Zenón y apuntó a un nombre del fútbol argentino : Matías Galarza . El club de la Ribera realizó una oferta de 4 millones de dólares a Talleres por el 80% del pase del mediocampista y trabaja contra el reloj para intentar cerrar la operación.

La búsqueda tomó fuerza después de la venta de Zenón , que fue leída como un problema por el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena . Aunque el ex Unión había perdido terreno en el equipo, seguía siendo una alternativa utilizada desde el banco de suplentes y su salida dejó una vacante en una zona donde el plantel no tiene margen para seguir perdiendo variantes.

El movimiento también se explica por la lesión de Tomás Aranda , que le abrió a Boca un cupo especial para incorporar. Ese permiso tiene una fecha límite: vence este lunes y solo puede ser utilizado para sumar futbolistas que se desempeñen en el fútbol argentino o que estén libres desde antes del 2 de septiembre de 2026 .

En ese contexto, Galarza aparece como una opción concreta. No se trata de un jugador idéntico a Zenón en características, pero sí de un volante que gusta en Boca y que podría ampliar las posibilidades de Arruabarrena en la mitad de la cancha. El plantel ya cuenta en ese sector con Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón, pero la dirigencia entiende que todavía hay margen para sumar competencia.

La salida de Zenón le dejó a Boca un ingreso de 4,8 millones de dólares, una cifra que ahora puede servir como base para intentar avanzar por el mediocampista de Talleres. La negociación, sin embargo, depende de la respuesta del club cordobés y del poco tiempo disponible para completar el trámite.

El antecedente de Boca por Galarza y el presente del volante en Talleres

El interés de Boca por Matías Galarza no es nuevo. En 2024, antes de que Talleres lo comprara a Genk, el club de Brandsen 805 ya había intentado incorporarlo. En aquel momento, ofreció 3 millones de dólares por la mitad de los derechos económicos, pero el club belga consideró que la propuesta era insuficiente.

Ahora, el escenario es distinto. Galarza es una pieza importante en Talleres, más allá del mal momento colectivo del equipo, que marcha último en la Zona A. El volante jugó los 27 partidos que disputó el conjunto cordobés en el año, un dato que marca su continuidad y su peso dentro del plantel.

De todos modos, el mediocampista no fue convocado para el cruce de este sábado ante Unión, ya que venía de ser expulsado frente a San Lorenzo en la fecha anterior. Esa ausencia coincide con el avance del interés de Boca, aunque por ahora no implica una resolución definitiva.

El margen para negociar es reducido. Si Talleres acepta la oferta, Boca deberá acelerar la documentación para utilizar el cupo por lesión antes del vencimiento. Si la respuesta no llega a tiempo o las condiciones no convencen, el Xeneize quedará sin margen para reemplazar la salida de Zenón en este tramo del semestre.