Centenario perdió la Promoción y sufrió un descenso histórico ante San Lorenzo

La ADC cayó ante el azulgrana en los dos partidos. Un final lógico luego de malas decisiones deportivas.

La Asociación Deportiva Centenario sufrió este domingo un golpe que quedará marcado en la historia de la institución. El equipo del oeste perdió 1-0 ante San Lorenzo en el partido de vuelta de la Promoción y, tras el 2-0 global , descendió a la Categoría B de Lifune por primera vez en su historia.

El encuentro se disputó el domingo 6 de septiembre en el estadio "Don Vicente Consoli" , que tuvo buena concurrencia para acompañar a Centenario en una tarde decisiva. La gente alentó durante todo el partido y, pese al desenlace, despidió con aplausos al plantel juvenil que tuvo que afrontar una instancia de enorme presión.

El resultado también significó el festejo del otro lado. San Lorenzo consiguió el ascenso a la Categoría A , después de imponerse en los dos partidos de la serie y concretar el objetivo que había perseguido durante la temporada.

Un partido que se definió en el complemento

Centenario salió a buscar la remontada con más coraje que planificación. Necesitaba dar vuelta una serie que había comenzado con derrota y tuvo algunas situaciones para meterse nuevamente en partido.

Uno de los momentos más claros llegó con un cabezazo de Lucas Soto que terminó impactando en el travesaño. El equipo local insistió y tuvo en Llantén a uno de sus mejores jugadores, pero no consiguió transformar esa búsqueda en el gol que necesitaba.

San Lorenzo, en cambio, encontró el golpe que terminó de encaminar la serie. A los 52 minutos, Alejo García marcó el 1-0 y puso al conjunto del oeste capitalino todavía más cerca del ascenso.

La situación del local se complicó además por la expulsión de Juan Freire, que dejó a Centenario con un jugador menos en un tramo clave del encuentro.

Fotos: Gentileza Enrique Escobar

Un final caliente en el Don Vicente Consoli

Con el resultado prácticamente definido, el partido entró en una etapa de mucha tensión. El árbitro terminó expulsando a dos futbolistas que ya habían dejado el campo de juego por empujones durante uno de los momentos más calientes de la jornada.

Los sancionados fueron Hugo Sepúlveda, por el lado de Centenario, y Miguel Irribarra, de San Lorenzo.

El cierre encontró al conjunto local buscando hasta el último minuto, aunque sin poder encontrar el camino para descontar en el partido ni, mucho menos, revertir una serie que se había complicado desde el primer encuentro.

Un descenso que marca un antes y un después

El descenso representa un hecho inédito para Centenario. Nunca antes la institución había perdido la categoría en el fútbol liguista, por lo que la derrota ante San Lorenzo marca uno de los capítulos más difíciles de su historia deportiva.

El desenlace no puede separarse de una temporada complicada desde lo futbolístico. Los resultados adversos se acumularon y el equipo no logró encontrar la reacción necesaria para escapar de una situación que terminó llevándolo a disputar la Promoción.

Centenario llegó a esta instancia después de perder en la última fecha del torneo oficial ante San Patricio del Chañar. Esa derrota lo dejó obligado a jugarse la permanencia en la serie ante San Lorenzo. En aquella jornada, Don Bosco de Zapala logró salvarse, mientras que Pacífico sufrió el descenso directo.

Ahora, el golpe más duro fue para Centenario, que deberá comenzar a pensar en una nueva etapa en la segunda categoría.

Los hinchas, entre el dolor y el reclamo

Fotos: Gentileza Enrique Escobar

La hinchada acompañó durante los 90 minutos y después del pitazo final los jugadores juveniles fueron despedidos con aplausos por el público, que reconoció el esfuerzo realizado en una situación deportiva adversa.

El malestar, sin embargo, también tuvo otro destinatario. Durante la jornada aparecieron cantos contra la dirigencia, en una muestra del descontento de un sector de los hinchas con el presente de la institución.

Para Centenario comienza ahora un desafío diferente: reconstruirse después de un descenso histórico, con la obligación de volver a la Categoría A y recuperar el protagonismo que tuvo durante buena parte de su historia en el fútbol neuquino.

Para San Lorenzo, en cambio, la tarde terminó con el premio buscado: el ascenso a la máxima categoría de LIFUNE.