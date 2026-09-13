Impactante inauguración de los Odesur en Santa Fe, donde competirán 10 neuquinos

El evento deportivo para jóvenes deportistas puso primera. Las mejores fotos en la cámara de Sergio Dovio.

Luckra y Valentino Merlo en la inauguración de los Odesur. Fotos: Sergio Dovio

Rosario fue escenario de una noche cargada de emoción y color con la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Odesur Santa Fe 2026 , que se puso en marcha en el entorno del Monumento Nacional a la Bandera, frente al río Paraná. Con acceso libre y gratuito, el evento reunió música, danza, teatro y deporte para darle la bienvenida a una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

La ceremonia tuvo a la música argentina como una de sus grandes protagonistas , con la participación de reconocidos artistas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo, entre otros. Pastorutti, además, es la autora e intérprete de “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos.

Abel Pintos y Soledad encabezando la impactante inauguración. Fotos: Sergio Dovio

El espectáculo contó con más de 100 artistas en escena y un equipo de producción de alrededor de 400 personas. La dirección general estuvo a cargo de Ariel del Mastro, mientras que los arreglos musicales fueron realizados por Lito Vitale.

La puesta recorrió distintos momentos de la historia argentina desde una mirada santafesina. A través de la música y la danza aparecieron referencias a los pueblos originarios, la inmigración, el campo, la industria y la diversidad cultural, en un relato atravesado permanentemente por la presencia del río Paraná.

El gobernador, Maximiliano Pullaro, también dio su discurso acompañado de otras autoridades.

Fotos: Sergio Dovio

Uno de los momentos centrales fue la presentación de Sofía Cairó y Rubén Rézola como abanderados de la delegación argentina, quienes portaron por primera vez la bandera nacional durante la ceremonia y dieron inicio formal a la competencia.

Los Juegos Suramericanos reunirán durante los próximos días a deportistas de distintos países de la región, con competencias en numerosas disciplinas y sedes de la provincia

Participación neuquina

Entre los protagonistas habrá también una importante representación de Neuquén, con 10 deportistas que competirán en distintas disciplinas.

La participación neuquina comenzará con Lucía Monje y Benjamín Gader en patín carrera, entre el 14 y el 16 de septiembre. Luego será el turno de Abril Garzón en ciclismo, del 15 al 18, y de Manu Turone en BMX, entre el 16 y el 17.

Más adelante competirán Esteban Silva y Wanda Arca en tiro con arco, mientras que Giuliana Baigorria representará a Neuquén en atletismo. La delegación se completará con Matías Contreras en canotaje slalom, José Luis Acuña en taekwondo y Pilar Etchichouri en squash, quien además llevará la bandera neuquina.

Así, mientras Santa Fe recibe a los mejores exponentes del deporte sudamericano, Neuquén también dice presente con una delegación de diez representantes que buscarán dejar su marca en esta gran cita internacional.

Lo que tenés que saber del evento

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán durante 15 días, hasta el 26 de septiembre.

La competencia contempla 43 deportes y 60 disciplinas, con actividad principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además, hay subsedes invitadas en Buenos Aires y Mar del Plata.

Rosario es la sede con mayor cantidad de disciplinas: concentra 35 deportes y cuenta con 20 escenarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Una de las grandes novedades es que varias disciplinas entregarán clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, por lo que el torneo no solo representa una oportunidad de conseguir medallas, sino también de asegurar presencia en la próxima gran cita continental.

Argentina participa con una delegación récord de 658 atletas, la más numerosa de su historia en los Juegos Suramericanos.

El evento también deja infraestructura deportiva nueva o renovada. Entre las obras destacadas aparece el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, mientras que Rafaela incorporó un nuevo velódromo y distintos escenarios para ciclismo y deportes urbanos.