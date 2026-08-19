A un mes de la Copa Davis en Neuquén: "Este va a ser el primero de muchos"

Gastón Brum, director deportivo de la AAT, explicó en el streaming de LM Neuquén los motivos de la elección de la sede y valoró al Ruca Che.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén tiene carácter histórico por diversos motivos. Lo que ocurrirá el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che marcará un punto en la línea temporal deportiva de la provincia y la región. A un mes de semejante evento, la Asociación Argentina de Tenis trabaja junto al Estado neuquino para que todo esté en condiciones.

En ese camino, Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT está en la ciudad y pasó por los estudios de LM Neuquén. La charla duró varios minutos y dejó varios conceptos interesantes para la Davis, pero también a futuro.

"Neuquén cumple con distintas condiciones. Sobre todo, la clave fue el Ruca Che . Nos reunimos en Buenos Aires y en la previa estábamos todas las partes con ganas de hacerlo, pero hasta no estar acá y ver realmente en qué condiciones estaba el estadio, no podíamos confirmarlo. No sabíamos si la infraestructura acompañaba. Lo conocíamos por videos y por fotos, era importante que eso coincidiera con la realidad. El Ruca tiene nivel internacional. El lienzo estaba ahí para empezar a pintar", explicó Brum.

Para ser sede de un evento internacional, los requisitos y necesidades son diferentes. Neuquén prevaleció sobre otras posibles ciudades a partir de la intervención de Horacio Marín, de YPF.

Marín en la conferencia de prensa junto a las autoridades provinciales, municipales y de la AAT. Maria Isabel Sanchez

"Había cuatro provincias interesadas. Nuestro principal sponsor es YPF, eso no es ningún secreto. Particularmente a Horacio Marín le interesaba que la Copa Davis viniera acá, habló con Rolo (FIgueroa) y el apoyo fue total. Desde ese lado se abre un montón de puertas, porque cuando vos tenés un privado tan grande como YPF, que hace otros privados también acompañen, y cuando vos tenés un gobierno que quiere que se hagan estos eventos, te abre un montón de puertas", destacó el integrante de la AAT.

Una ciudad a medida

En un país extenso y con grandes distancias, las asociaciones no siempre están en contacto con las provincias y la elección de Neuquén para traer la Davis va por ese lado.

"En la medida que van pasando los días, nos damos cuenta que la ciudad estaba mucho más preparada de lo que uno podía imaginar. Porque hay proveedores para todo, hay un entusiasmo muy grande, por la hotelería, por los medios, por cómo se habla del tema. La realidad es que este va a ser el primero de muchos, hablo puntualmente del tenis, pero seguramente esto va a abrir la puerta agrandes eventos internacionales porque la ciudad y la provincia tiene para recibirlos", explicó Brum.

Más allá del interés de ciudades como Córdoba, Mendoza o Rosario, fueron descartadas por diferentes razones, en contraposición a Neuquén que tenía mejores condiciones.

"Facilitar, no poner dinero"

El rol del Estado es un tema que siempre está en discusión, en un contexto donde las demandas sociales y económicas son muchas. Brum tiene experiencia y conocimiento en la gestión deportiva, por lo que es palabra autorizada en la materia y dejó su opinión al respecto.

"El rol más importante del Estado en el deporte es el de facilitar, no directamente de poner dinero. Puede venir del privado, del espectáculo deportivo, por lo menos en este tipo de eventos. Pero el Estado es facilitador, como en este caso, nos pudimos sentar a la mesa con los grandes actores de Neuquén. Hoy estamos en un estadio que lo maneja el ECyDENSE, que es del Estado. Volvemos a lo mismo, si hubiésemos llegado y el Ruca no estaba en condiciones, acá no se podía hacer, porque no tenés tres meses para adaptarlo o mejorarlo", valoró.

Al mismo tiempo, puso en relieve el impacto que tuvo la noticia desde lo comunicacional y la importancia que se le da al deporte todo el año. "En noviembre no estamos acá, pero va a haber torneos internacionales porque la Federación Neuquina cuenta con el apoyo del Estado", subrayó.

Si bien la Copa Davis genera impacto por ser un torneo internacional, hay un terreno fértil para hacer la fecha porque el público así lo demuestra. De hecho, las entradas que salieron a la venta se agotaron en cuestión de minutos. "Si se agotaron las entradas en 20 minutos es porque a la gente le gusta el tenis", sentenció.