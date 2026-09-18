Fuerte frase de Lamine Yamal sobre Messi

La estrella del Barcelona habló del mejor jugador de la historia, en medio de la carrera por el Balón de Oro.

El delantero del Barcelona y figura de la Selección de España, Lamine Yamal , volvió a hablar de Lionel Messi y no escatimó elogios para el capitán argentino. El joven futbolista lo calificó como “el mejor de la historia” y aseguró que, además, fue el jugador más destacado del Mundial 2026 .

En una entrevista con Universo Valdano , programa conducido por Jorge Valdano , campeón del mundo con Argentina en México 1986, Yamal explicó los motivos de su admiración por el rosarino y destacó especialmente su actuación durante el último Mundial.

"Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importante siempre estaba", expresó.

El español también hizo hincapié en la edad de Messi y en el nivel que consiguió mantener durante toda la competencia. Para Yamal, justamente ese aspecto hizo todavía más destacada la actuación del argentino.

"Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que és y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", añadió.

Messi fue una de las grandes figuras de Argentina en el Mundial 2026. El capitán convirtió ocho goles, amplió varios de sus récords y tuvo una actuación determinante en las instancias decisivas. Su último gran impacto llegó en las semifinales, cuando aportó dos asistencias en el triunfo 2-1 frente a Inglaterra, resultado que llevó a la Albiceleste a la final. Su desempeño también le permitió recibir una nueva nominación al Balón de Oro.

La autocrítica de Yamal después del título

Más allá de sus elogios hacia Messi, Yamal también habló de su propio rendimiento durante el Mundial y reconoció que terminó la competencia con una sensación diferente a la que podía suponerse después de haber conquistado el título con España.

"No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión", explicó.

El atacante del Barcelona considera que todavía tenía margen para ofrecer mucho más dentro del campo, incluso teniendo en cuenta las situaciones que generó para su equipo y el trabajo que realizó durante los partidos.

"Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más", añadió.

Esa mirada exigente sobre su propio juego también marca cuáles son los próximos objetivos de Lamine Yamal. El español no apunta únicamente a sumar títulos o mejorar sus números, sino que busca continuar evolucionando como futbolista.

Entre los aspectos que pretende perfeccionar aparecen especialmente la definición, la capacidad de tomarse "unos segundos de más delante de la portería" y el manejo de la pierna derecha, cuestiones sobre las que continúa trabajando para elevar todavía más su rendimiento.