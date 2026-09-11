Acorralan a Chiqui Tapia: piden abrir sus cuentas por un patrimonio bajo sospecha

El fiscal Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal del presidente de la AFA para rastrear sus fondos. La investigación apunta a un explosivo salto en sus ingresos.

La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia en su carácter de funcionario público como presidente del CEAMSE, la empresa interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la causa y presentó ante el juez Ariel Lijo una batería de 20 medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del dirigente.

Entre las principales solicitudes figura el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de mercado de capitales de Tapia, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera.

La causa quedó radicada en el juzgado de Lijo luego de que la Cámara Federal porteña resolviera esta semana un conflicto de competencia entre distintos juzgados. El objetivo declarado de las medidas es realizar un análisis patrimonial, económico y financiero que permita reconstruir "la evolución de bienes, fondos y vínculos relevantes" de Tapia a lo largo del tiempo.

Entre las diligencias solicitadas por Pollicita al magistrado figuran: informes sobre las declaraciones juradas que Tapia presentó como funcionario público del CEAMSE, datos sobre bienes registrables y cuentas bancarias, información sobre su nivel de consumo y un pedido a la Dirección Nacional de Migraciones sobre sus salidas del país. También se solicitó al CEAMSE que remita el legajo personal del titular de la empresa a los tribunales de Comodoro Py.

La investigación a Tapia: el exhorto a la CONMEBOL y el procesamiento previo por la AFA

Uno de los pedidos más llamativos del fiscal es un exhorto internacional a la CONMEBOL, con sede en Asunción, Paraguay, para que la Confederación Sudamericana de Fútbol informe qué cargos ocupó Tapia desde que ingresó hasta la actualidad, cuánto cobró por cada uno de ellos y en qué cuentas se acreditaron esos fondos. El pedido incluye también que se indague si Tapia ejerció o ejerce cargos ante la FIFA y si percibió ingresos por esa actividad.

La investigación tiene como detonante una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1.000% en ocho años.

Según la presentación, Tapia declara percibir ingresos anuales de $100.233.144 con una dedicación de 15 horas semanales al CEAMSE. Tofoni, que impulsó varias denuncias contra Tapia y dirigentes de la AFA, lo hizo después de que su empresa World Eleven perdiera el contrato que tenía con la entidad para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

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Es esencial aclarar que la investigación se circunscribe al rol de Tapia como presidente del CEAMSE, un cargo público. Su presidencia de la AFA es un cargo ad honorem y no forma parte de esta causa. Sin embargo, el fiscal sí incluyó en las medidas de prueba el pedido de información a la CONMEBOL y a la FIFA, lo que amplía el alcance del análisis patrimonial más allá de la empresa pública.

Tapia ya acumula una causa judicial anterior: fue procesado en una investigación a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante por supuesta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, calculada en 19.000 millones de pesos. Ese procesamiento quedó firme en segunda instancia y Tapia podría ser enviado a juicio oral. La nueva investigación por enriquecimiento ilícito se suma a ese cuadro judicial y amplía el frente de problemas legales del presidente de la AFA.