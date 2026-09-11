Detuvieron a una joven y su abuelo jubilado por traficar brolanfetamina, la peligrosa "droga del miedo"

El hallazgo del potente alucinógeno ha generado gran alarma debido a que es una potente droga sintética, extremadamente inusual en Argentina.

Un operativo policial culminó con la detención de dos personas en las últimas horas, pero lo más llamativo fue el secuestro de una bolsa con 128 gramos de brolanfetamina, una sustancia alucinógena sintética de escasísima circulación en el país.

Las diligencias se concentraron en una vivienda del barrio La Bajada II y en un inmueble de la localidad de Tolosa. En la primera propiedad fue arrestada Analía Verónica L ., de 43 años, mientras que en la segunda se aprehendió a Juan Ramón M. , un jubilado de 75 años que percibe asistencia social.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la investigación señala a una joven —hijastra de la mujer detenida y nieta del anciano— como la presunta "articuladora principal" del negocio. Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad incautaron envoltorios con cocaína, dosis de marihuana y una balanza de precisión.

El procedimiento fue ejecutado en la ciudad de La Plata, por la delegación local de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, tras una orden dictada por el fiscal Hugo Tesón en el marco de una causa por comercio de estupefacientes.

La droga del miedo

Según la información publicada por Infobae, la novedad principal del procedimiento ocurrió cuando los peritos analizaron una bolsa que contenía 128 gramos de una sustancia granulada en polvo.

Al aplicarle la batería habitual de reactivos químicos para determinar de qué estupefaciente se trataba, las pruebas no mostraron las coloraciones tradicionales de las drogas frecuentes como cocaína o metanfetamina.

Tras probar diversos reactivos, la muestra adoptó un tono verde amarillento que corresponde a la brolanfetamina, conocida técnicamente por las siglas DOB.

Se la conoce como "la droga del miedo" porque provoca efectos alucinógenos muy fuertes acompañados de intensa paranoia, crisis de pánico y terror psicológico en quien la consume.

Tal como consignó Infobae, la brolanfetamina es una droga sintética prohibida por la normativa nacional, capaz de generar potentes alucinaciones y efectos secundarios severos como cuadros de paranoia, ataques de ansiedad, náuseas e hipertensión.

Los pocos antecedentes de brolanfetamina en el país

Si bien la sustancia es casi desconocida en el fuero penal ordinario, registra escasos antecedentes en el país.

En junio pasado, la fiscalía especializada UFEIDE detectó su presencia como elemento de corte en falsas pastillas de LSD comercializadas desde un local de Boedo, mientras que la Justicia Federal registra un fallo de hace una década por el ingreso de troqueles impregnados con esta droga desde Brasil.

Sin embargo, la incautación de más de cien gramos de esta sustancia en estado de polvo puro representa un hallazgo sin precedentes en las investigaciones contra el narcotráfico local. Por este motivo, la fiscalía ordenó realizar estudios químicos de laboratorio más profundos para confirmar de forma conclusiva el resultado preliminar y descartar la posibilidad de un falso positivo.

Por otro lado, en la reconstrucción del caso se detalló que las diligencias en el barrio La Bajada II no estuvieron exentas de violencia, ya que un grupo de residentes atacó a los efectivos de la Policía Bonaerense arrojando bombas de fabricación casera durante el desarrollo del allanamiento.

Qué es la brolamfetamina y que daños puede ocasionar

Es una sustancia fabricada para ser consumida vía oral en diferentes formatos: cápsulas, pastillas y “gomitas azucaradas”.

El mal uso de este tipo de sustancias puede provocar brotes psicóticos, alucinaciones, afecciones en la frecuencia cardiaca, aumento en la presión arterial, aumento de la capacidad de concentración durante su efecto, insomnio, aumento del estado anímico, mayor facilidad para sociabilizar, incluso efectos anoréxicos y con su uso frecuente puede producir la percepción de estar “con menos energía” durante la vida cotidiana necesitando incorporar la sustancia para brindar la sensación de “energía” (uno de los factores que contribuye a la adicción).

En cuanto a los efectos psicológicos, puede provocar: dependencia, consumo problemático, irritabilidad, percepción de incomodidad consigo mimo, falta de concentración, entre otros, suelen presentarse a mediano y largo plazo, cuando probablemente se ha producido una ingesta habitual de la sustancia.

La brolamfetamina, sustancia sintética y psicotrópica, no tiene uso terapéutico conocido y su alteración química la hace altamente tóxica y adictiva, pudiendo producir la muerte.