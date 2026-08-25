Causa Cuadernos: exdirectivo de Techint admitió que pagó coimas millonarias a la mano derecha de Julio De Vido

El exdirectivo de Techint , Héctor Zabaleta, declaró como testigo en la causa Cuadernos y confirmó que realizó seis entregas de coimas a Roberto Baratta, mano derecha del exministro kirchnerista Julio de Vido .

Según su testimonio, las entregas se hicieron durante 2008, fueron en pesos y representaron en total entre 900.000 y un millón de dólares.

"Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares", precisó Zabaleta ante la consulta de la fiscal Fabiana León sobre las coimas.

Luis Betnaza era director de Relaciones Institucionales de Techint y quien daba las instrucciones, explicó. "Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía", agregó.

También confirmó que las fechas registradas por Oscar Centeno en sus cuadernos coincidían con las entregas que él había realizado.

El exdirectivo también relató que Baratta le reclamaba dólares billete y que, en una de las comunicaciones, el funcionario lo habría amenazado con afectar el suministro de gas de la planta de Techint en Campana si no recibía la moneda estadounidense.

La fiscal León le preguntó entonces si consideraba que esa respuesta podía ser interpretada como una presión. Zabaleta respondió que sí, aunque aclaró: "Yo no me sentía intimidado porque no teníamos dólares, pero fue las primeras veces que se quejó así, después coordinamos la entrega y listo", sostuvo.

Por otra parte, contó que Baratta le había pedido que las operaciones se realizaran de manera que nadie pudiera verlo. Por eso, según relató, el exfuncionario ingresaba con su vehículo al segundo subsuelo y recibía allí los paquetes.

"A pedido del señor (Roberto) Baratta, la primera vez me dijo que no quería ser visto por nadie, entonces yo lo hacía subir al auto, él ingresaba y yo le daba el paquete. El chofer no estaba cerca nuestro vehículo", explicó.

Todo se desató por los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

Tanto Zabaleta como Betnaza estuvieron procesados en la causa, pero su caso recibió un trato diferenciado en un expediente aparte, porque la Justicia entendió que los desembolsos se habían realizado por una 'situación de emergencia', en un contexto diferente al de los pagos por la obra pública.

Los pagos investigados tuvieron lugar durante la expropiación de la siderúrgica Sidor en Venezuela, decidida por Hugo Chávez en 2008. Techint buscaba que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera para garantizar la seguridad y repatriación de sus operarios. Es así que en la empresa resaltan que no se trató de "coimas" sino de "pagos indebidos".

"Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído"

El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le rechazó a la defensa del exfunionario Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, el pedido para marcar una presunta "contradicción" entre la declaración que Zabaleta prestó como arrepentido en la causa -durante la instrucción- y la de hoy en el juicio oral.

"Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito", sostuvo la abogada Gómez Alcorta.

Al pedido de Baratta se plegaron ocho defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, y se abrió un ida y vuelta con la fiscal León.

La fiscal del juicio señaló que al pretender marcar una diferencia entre una y otra declaración de Zabaleta, las defensas parecían validar las declaraciones de los arrepentidos, que ellas mismas habían cuestionado antes y durante el debate oral.

La situación escaló cuando la abogada Gómez Alcorta le pidió al tribunal que amoneste a la fiscal León por utilizar el término "carpetear". "Que diga que esta defensa carpetea es grave y voy a pedir al señor presidente que la sancione, la amoneste de mínima", solicitó. De esta manera, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver la situación.