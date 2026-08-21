"Eran gritos desesperados", el impactante relato de un testigo sobre el día que desapareció Loan Peña

Se conoció un testimonio revelador sobre lo que sucedió aquel 13 de junio del 2024, día en que el pequeño fue visto por última vez.

En el desarrollo de una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , se conoció un testimonio revelador sobre lo que sucedió el 13 de junio del 2024.

Abundio Escobar declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y relató que la tarde del 13 de junio escuchó tres gritos “como ahogados”.

Durante la investigación, Escobar ya había asegurado que había escuchado los gritos de un niño el día que Loan despareció. Y en la nueva audiencia, ratificó ese relato y aportó nuevos detalles sobre lo que ocurrió en las horas posteriores.

El único testigo que declaró durante la jornada fue Escobar. El hombre ya había prestado testimonio el 21 de junio de 2024, cuando contó que el día de la desaparición de Loan escuchó “tres gritos de un nene” provenientes de un campo cercano.

Según relató, aquel 13 de junio, alrededor de las 11.30 de la mañana vio pasar la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez en dirección a la casa de Catalina Peña, la abuela del niño. El vehículo volvió a pasar cerca de las 14, esta vez en dirección a la localidad de 9 de Julio.

Carlos Pérez y Victoria Caillava en el juicio por la desaparición de Loan.

“Fueron tres gritos como ahogados, como si le taparan la boca a una persona”

“A la tarde, entre las 17 y las 17.15, escuché el sonido de un chico. Eran gritos desesperados. Salí de mi casa y me puse a ver si venía alguien”, aseguró Escobar, según informó el medio local El Litoral. Y agregó: “Fueron tres gritos como ahogados, como si le taparan la boca a una persona”.

Durante la investigación ubicó inicialmente esos gritos entre las 18 y las 19. Ante el Tribunal corrigió ese horario y sostuvo que ocurrieron antes: “Los gritos fueron antes, era de día todavía”.

Siempre de acuerdo a su relato, tras escuchar los gritos el testigo dio aviso a Bomberos Voluntarios y a un policía identificado como Catalino “Hueso” Robledo. Ambos llegaron a la zona alrededor de las 18.40.

Esa misma tarde, cerca de las 19.30, Escobar aseguró haber visto a Antonio Benítez, uno de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Afirmó que el hombre estaba sin remera y descendió de una camioneta en la que viajaban varias personas para sumarse a la búsqueda. “Abrió una tranquera y corrió hacia el campo”, recordó.

Asimismo, detalló que esa noche se acercó hasta la casa de Catalina Peña para saber si sus compañeros del hospital, que habían concurrido al lugar para brindar asistencia, necesitaban ayuda. Según afirmó, en ese momento no vio allí ni a Caillava ni a Pérez.

En la parte final de su declaración, Escobar —quien trabaja como chofer de ambulancia en el hospital de 9 de Julio y vive en la zona rural donde desapareció el niño— señaló que al día siguiente salió a recorrer el campo a caballo, aunque la búsqueda no arrojó resultados.