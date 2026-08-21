Conmoción: una policía asesinó a su bebé y se suicidó con su arma reglamentaria

La policía recibió un llamado que alertó sobre una mujer no respondía mensajes ni llamadas. El estremecedor panorama que encontraron.

Todo ocurrió en un departamento ubicado en pleno centro de la localidad.

Hay gran conmoción por el brutal crimen de una pequeña, quien fue asesinada por su propia madre, una mujer policía. Luego del impactante episodio, se quitó la vida. El hecho se conoció pocas horas después de que otra joven de 22 años mató a su hijo de 6 años , asfixiándolo.

Según las primeras informaciones, una policía y su pequeña hija fueron encontradas muertas dentro de un departamento en el partido bonaerense de Avellaneda.

La principal hipótesis indica que la mujer mató a la nena y luego se suicidó con su arma reglamentaria. El trágico escenario fue descubierto luego de que los allegados a la mujer denunciaran que no podían comunicarse con ella hacía días.

La mujer fue identificada como Estefanía Luján Espínola y su hija como Lucila Jazmín. Y todo ocurrió en un departamento ubicado en pleno centro de la localidad.

La policía recibió un llamado de una persona que alertó que la mujer no respondía mensajes ni llamadas. Al ingresar al domicilio indicado, descubrieron un estremecedor panorama.

Ahora, la fiscalía trabaja para recopilar testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del departamento. Y los investigadores trabajan en el análisis de los elementos probatorios recogidos de la escena para reconstruir las horas previas al hecho.

La causa se mantiene bajo estricto secreto de sumario, en un contexto de hermetismo absoluto.

Izán fue asesinado por su mamá: "Era como otra persona y decía cosas"

En las últimas horas se conoció un brutal crimen que conmocionó a todos. Un nene de 6 años murió en el interior de su casa y la principal sospecha es que habría sido asesinado por su madre. Ahora se conocieron impactantes detalles de la autopsia.

La autopsia realizada a Izán Aguirre se realizó este jueves por la mañana en la morgue judicial de Santa Fe y se conoció que el menor murió por asfixia.

Si bien este dato concuerda con la posibilidad de que el nene hubiera sido asesinado, no es concluyente, por lo que se deberá determinar ahora si se trató de asfixia por ahorcamiento o fue un ahogamiento accidental.

La madre del menor- de 22 años - sería la principal sospechosa por lo que se encuentra detenida. Desde Fiscalía revelaron que se encuentra bajo atención psicológica y psiquiátrica.

El resultado de la autopsia representa un avance central para la fiscal Daniela Montegrosso, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda del barrio Reyes donde el niño fue encontrado muerto.

El abuelo del nene dio aviso a la policía: el dramático momento

El diario Aire de Santa Fe dio a conocer la dramática situación que se vivió, ya que el episodio fue advertido por Juan, el abuelo paterno del menor, quien al ingresar al domicilio encontró a la madre abrazada a su hijo.

"Era otra persona, yo la desperté y lo tenía abrazado a mi nietito y no era ella. Las cosas que decía, como que le hablaban, no estaba ni enterada de lo que hizo, nada", comentó el abuelo.

"No sabemos lo que pasó realmente, ni ella debe saber lo que pasó, jamás vimos maltrato”, agregó y destacó que su nieto "jamás fue maltratado, nunca sufrió violencia de parte de nadie".

"Pensábamos que estaba durmiendo normal como cualquier día. golpeamos y no atendían, empujé la puerta la abrí y me encontré con esa situación. Ella no entendía, no era ella", destacó.