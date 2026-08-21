Este sistema, que surge de las finanzas empresariales, permite un mayor control del dinero , dividiéndolo entre los diversos gastos.

El método infalible de las 3 cuentas: cómo organizar los ingresos mensuales para que rinda el sueldo

En tiempos donde muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y otras directamente están endeudadas, mantener organizadas las finanzas del hogar resulta de vital importancia . Entre gastos invisibles y otros fijos, muchas veces no se sabe a dónde se fue el sueldo que recién ingresó . Para mantener números claros, existe el llamado “método de las 3 cuentas”.

Uno de los errores más comunes es tener todo el dinero en una única cuenta , donde los gastos se mezclan con los ahorros y hace que la contabilidad doméstica pierda claridad . Allí surge el “ método de las 3 cuentas ”, un sistema que viene de las empresas, que clasifican sus cuentas según su naturaleza (activo, pasivo y patrimonio) y su función (gastos, ingresos, costos).

Al igual que en la contabilidad empresarial, el “ método de las 3 cuentas ” también divide los ingresos del hogar en tres categorías según su propósito: fijos , personales u ocio y ahorros y, cada uno de los cuales se mantiene en cuentas bancarias separadas.

El método consiste en dividir el sueldo en tres cuentas bancarias separadas, cada una con un próposito.

De esta manera, la división quedaría así:

Cuenta corriente (cuenta de gastos): esta cuenta es para los gastos fijos y esenciales de cada mes, como el alquiler o la hipoteca, facturas de luz, agua o teléfono, la compra del supermercado, el transporte y, en general, los gastos de manutención. Es decir, una cuenta con la que afrontar los desembolsos cotidianos que cubra lo necesario para vivir tranquilamente.

esta cuenta es para los gastos fijos y esenciales de cada mes, como el alquiler o la hipoteca, facturas de luz, agua o teléfono, la compra del supermercado, el transporte y, en general, los gastos de manutención. Es decir, una cuenta con la que afrontar los desembolsos cotidianos que cubra lo necesario para vivir tranquilamente. Cuenta de ahorro ( cuenta de gastos diferidos): esta es la cuenta de los objetivos financieros a largo plazo. Aquí entraría el dinero para vacaciones, el pago inicial de una casa u otros gastos previstos. También puede funcionar como un fondo de emergencia ante gastos impensados. El dinero que llega aquí no se toca para el día a día.

esta es la cuenta de los objetivos financieros a largo plazo. Aquí entraría el dinero para vacaciones, el pago inicial de una casa u otros gastos previstos. También puede funcionar como un fondo de emergencia ante gastos impensados. El dinero que llega aquí no se toca para el día a día. Cuenta de disfrute (gastos personales u ocio): el dinero de esta cuenta es para todo aquello que pueda ser un gasto más puntual, pero también necesario. Puede incluirse comer afuera, ir al cine, escapadas de fin de semana, deportes, hobbies, ropa nueva o suscripciones a plataforma. Se traduce como todo aquello que mejore la calidad de vida sabiendo que los gastos esenciales y el ahorro ya están cubiertos.

Las ventajas de aplicar el “método de las 3 cuentas”

Con este sistema, se logran varios beneficios relacionados con la contabilidad doméstica. Algunos de ellos son:

Claridad y control total: al ver claramente la función de cada cuenta, se sabrá exactamente a dónde va el dinero. Esto te dará una sensación de control y permitirá tomar mejores decisiones financieras.

al ver claramente la función de cada cuenta, se sabrá exactamente a dónde va el dinero. Esto te dará una sensación de control y permitirá tomar mejores decisiones financieras. Adiós al estrés por el dinero: separar el dinero de los gastos esenciales del dinero y el disfrute libera de la ansiedad de gastar. Cada compra hecha con la “cuenta de disfrute” no generará la culpa de haber utilizado dinero destinado a gastos fijos.

La división del dinero debe hacerse en la proporción 50/30/20.

Ahorro sin esfuerzo: la automatización es el motor del método. Al mover los ingresos a la cuenta destinada al ahorro tan pronto como se recibe, evita la tentación de utilizar el dinero para otras cosas menos importantes.

la automatización es el motor del método. Al mover los ingresos a la cuenta destinada al ahorro tan pronto como se recibe, evita la tentación de utilizar el dinero para otras cosas menos importantes. Fondo de emergencia real: cuando se destina una cuenta exclusivamente para ahorros, se construye a un colchón de seguridad que da tranquilidad frente a cualquier imprevisto.

cuando se destina una cuenta exclusivamente para ahorros, se construye a un colchón de seguridad que da tranquilidad frente a cualquier imprevisto. Motivación constante: ver cómo la “Cuenta de ahorro” crece mes a mes es una de las mayores motivaciones para seguir con el sistema de las tres cuentas y alcanzar las metas.

Cómo dividir el dinero entre las cuentas

La innovación del sistema está en su simplicidad, y se alinea con el famoso método 50/30/20 de la distribución ideal de los ingresos: 50% para las necesidades básicas, 30% para deseos y un 20% para el ahorro. La mejor forma de llevar adelante este método es dividir y trasferir el dinero entre las tres cuentas apenas se cobre.

La cuenta corriente número uno, la de gastos esenciales, recibirá cada mes idealmente el 50-60% de los ingresos. Aquí está el alquiler o hipoteca, servicios, seguros y gastos en educación y transporte.

La clave es dividir el sueldo apenas se cobre.

La cuenta de disfrute recibe el 20-30% del dinero y es para gastos que no queremos recortar, pero que podríamos en caso de necesidad, como ocio, restaurantes o ropa que no sea urgente. Lo más importante es que cuando se agoten los fondos en esta cuenta, está prohibido tomar de las otras.

El 20% restante se ingresa en la cuenta de ahorro. Lo ideal es acumular allí suficiente dinero para cubrir seis meses de gastos esenciales, y también ir ahorrando para vacaciones o la renovación del hogar.