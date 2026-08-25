Encontraron muerto al abogado condenado a perpetua por matar a su esposa: qué reveló la autopsia

Figueroa llevaba menos de cuatro meses en la cárcel. Se conocieron detalles sobre cómo lo hallaron y qué sucedió momentos antes.

El abogado lloró durante el juicio que terminó con su condena a prisión perpetua. (Foto: Santiago Mendieta/La Gaceta)

José Eduardo “Jota” Figueroa llevaba menos de cuatro meses preso, condenado a cadena perpetua por el femicidio de su pareja, pero en las últimas horas fue hallado sin vida. Qué fue lo que sucedió previo a ese desenlace.

El femicida fue encontrado muerto durante la tarde del lunes en el pabellón F de la cárcel de Villa Las Rosas. Fue otro preso quien vio una situación fuera de lo normal y dio aViso a los guardias.

Figueroa estaba preso por el femicidio de Mercedes Kvedaras, su esposa y madre de sus tres hijos. La principal hipótesis dice que se quitó la vida, aunque la causa todavía deberá ser confirmada mediante una autopsia.

Horas después, el secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, precisó que todo ocurrió en un patio interno sin cámaras de seguridad y después de un recuento de detenidos.

Mercedes Kvedaras era docente universitaria y tenía tres hijos con el hombre condenado por su femicidio. (Foto: gentileza El Tribuno)

Qué pasó antes de que encontraran muerto al abogado femicida

Figueroa compartía el pabellón con otros internos y durante el día podía circular por sus espacios comunes. Las celdas de ese sector son chicas y suelen ser ocupadas por tres persona. Todas desembocan en el patio donde fue encontrado.

La secuencia habría empezado luego de un recuento rutinario. Uno de los presos notó lo que ocurría y alertó al personal penitenciario, que activó el protocolo de emergencia y convocó a los trabajadores sanitarios. Tras las primeras maniobras, Figueroa fue trasladado en ambulancia al Hospital San Bernardo. El vehículo ingresó alrededor de las 18.35 y los médicos comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

La falta de imágenes obliga a reconstruir las últimas horas mediante los testimonios de los presos y los celadores. También deberá aclararse si Figueroa murió dentro de la cárcel o durante el traslado al hospital.

El preso no registraba intentos de suicidio desde su ingreso al penal. Por otro lado, recibía terapia con un profesional particular y la sentencia ordenaba que continuara con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

La investigación por la muerte dentro del penal

El fiscal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se presentó en Villa Las Rosas y coordinó el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense para establecer la causa, la mecánica y la hora aproximada de la muerte.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento, de acuerdo con los primeros resultados del examen médico realizado luego de su fallecimiento.

El abogado durante uno de sus traslados antes de quedar alojado en la Unidad Penal de Villa Las Rosas. (Foto: captura de video/El Once TV)

En paralelo, el Servicio Penitenciario abrió un sumario para revisar la respuesta de los guardias, el cumplimiento de los controles y las medidas adoptadas desde el aviso del otro interno hasta el traslado al hospital.

Atacó a golpes a su esposa y la estranguló

Mercedes Kvedaras tenía 37 años y era docente universitaria. Fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que compartía con Figueroa dentro del barrio privado El Tipal. La familia comenzó a buscarla después de perder contacto con ella. El rastreo de su teléfono permitió encontrarla sin vida dentro de un vehículo junto a su esposo, quien presentaba heridas en el cuello y los brazos que posteriormente fueron consideradas autoinfligidas.

La autopsia estableció que Mercedes murió por estrangulamiento y sofocación. Su cuerpo tenía numerosas lesiones, marcas defensivas y rastros compatibles con una agresión sostenida.

En el juicio, familiares y amigas relataron episodios de violencia física, verbal y económica. Además declararon que Mercedes quería separarse, pero Figueroa se negaba a aceptar el final del matrimonio.

El debate comenzó en abril de 2026 y contó con cerca de 80 testigos. La defensa buscó instalar una mecánica accidental y pidió que el hecho fuera considerado un homicidio cometido bajo emoción violenta o sin intención de provocar la muerte.

El tribunal rechazó esas explicaciones y el 30 de abril condenó a Figueroa por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La sentencia todavía estaba bajo revisión y no se encontraba firme.