La familia de un ladrón muerto en La Matanza rompió el silencio tras el intento de robo a policías

Cuestionaron la versión oficial del hecho y también piden ayuda para afrontar los gastos del sepelio.

La familia de uno de los delincuentes muertos tras un intendo de robo en La Matanza cuestionó la versión oficial de la investigación.

En el marco de la investigación por el presunto tiroteo en el que murieron tres delincuentes durante un intento de roba a una pareja de policías del partido bonaerense de La Matanza , los familiares de los jóvenes cuestionaron la versión oficial del hecho.

Los familiares de las víctimas aseguraron que portaban armas de juguete y salieron públicamente a pedir ayuda para pagar los gastos del sepelio.

Las víctimas fueron identificadas como Kevin Martínez, Walter Ponce y Rodrigo Vargas . Los allegados de Martínez publicaron imágenes del joven, entre ellas una en la que aparece con una camiseta del Real Madrid y alas blancas.

El pedido de la familia de uno de los delincuentes

“Lamentablemente nos toca despedir a Kevin Martínez, pedimos colaboración para su sepelio así puede descansar en paz”, escribieron.

Su hermana también compartió un extenso mensaje de despedida. “Mal ahí hermano. Te voy a llorar toda la vida, como quisiera que vuelvas aunque sea cinco minutos y darte un abrazo”, expresó.

En su posteo recordó las situaciones cotidianas que compartían y aseguró que todavía no podía asimilar su muerte.

La madre de Kevin, Natalia, también habló públicamente. Aseguró que hacía tiempo que la familia no tenía contacto con su hijo y apuntó contra la Justicia por su situación procesal.

“Acá los culpables son los jueces de Morón, porque él estaba prófugo y nunca lo buscaron. Hace un montón que nosotros no lo veíamos”, sostuvo la mujer, en diálogo con Crónica.

"Tenían armas de juguete"

Pero además cuestionó la reconstrucción del enfrentamiento. “No son delincuentes. Trabajo todo el día. Los están tratando como perros y tenían armas de juguete”, afirmó.

En el mismo sentido, reclamó que se conozcan las pruebas incorporadas a la causa: “Que muestren las vainas, el revólver que ellos tenían”.

La mujer insistió en que, según su versión, no hubo un tiroteo en igualdad de condiciones y cuestionó el accionar de los policías. “Los pibes no pudieron defenderse”, sostuvo Natalia.

El pronturario de los delincuentes

Los tres jóvenes tenían antecedentes penales. Según indicaron fuente judiciales a Clarín, Kevin Martínez había sido mencionado en expedientes por robo agravado, portación de armas y lesiones.

En tanto, Walter Ponce y Rodrigo Vargas, ambos de 22 años, también tenían antecedentes por robos agravados.

La novia de Vargas, con quien mantenía una relación desde la adolescencia, lo despidió en las redes sociales. Entre sus publicaciones recordó las conversaciones que habían mantenido para intentar convencerlo de que abandonara la delincuencia. “Cometiste errores pero no te merecías esto”, escribió.

También recordó la pérdida de un embarazo que habían sufrido en 2025 y compartió fragmentos de conversaciones privadas como parte de su despedida.

En el caso de Kevin, además, algunos de sus allegados rescataron publicaciones que había realizado en Instagram. En una de ellas había escrito sobre noches sin dormir, falta de apetito y el daño que se provocaba a sí mismo, aunque también expresaba la esperanza de que “el sol” volviera a salir.

El tiroteo

El tiroteo ocurrió el viernes, cerca de las 23.45, sobre la calle Sudamérica al 2400 de Rafael Castillo. Según la reconstrucción inicial, los cinco hombres llegaron a bordo de un Renault Sandero negro y abordaron a los dos policías, que se encontraban dentro de un Volkswagen Fox vestidos de civil.

Los efectivos respondieron con sus armas reglamentarias y se produjo el enfrentamiento. En el lugar fueron secuestrados un revólver calibre .22 y una réplica, además de nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y seis proyectiles de plomo.

Todo el material quedó bajo análisis pericial para determinar cómo se produjo la secuencia de disparos y establecer con precisión la participación de cada uno de los involucrados.

La causa quedó inicialmente en manos del fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, y después intervino el fiscal de menores Marcelo Germinario debido a la participación del adolescente de 17 años, que recibió un disparo en la espalda y permanece internado.

Por el momento, no se tomaron medidas contra los policías. Para la Justicia, los efectivos actuaron en principio en legítima defensa frente al ataque.

El quinto integrante del grupo logró escapar y continúa prófugo.