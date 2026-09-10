La inflación nacional de agosto fue la más baja en 14 meses, pero seguirá en lento descenso

La promesa del presidente Javier Milei de que la inflación se iba a desplomar antes de fin de este año no se podrá cumplir. El camino será lento dicen los analistas.

La necesidad del gobierno de eliminar subsidios a los servicios impide que el IPC Nacional baje mas rápido.

La inflación de agosto de 2026 fue la más baja en los últimos 14 meses, con el 1,7%, algo que había sido previsto por las consultoras. Para el gobierno puede ser un buen dato que ratifica que se mantiene el proceso de desinflación , pero a su vez muestra que está muy lejos de los resultados que prometía el presidente Javier Milei.

Y es que la i nflación núcleo, q ue es la que muestra la evolución de los precios sin los componentes estacionales y regulados, f ue del 1,8%. Eso quiere decir que la inercia inflacionaria es fuerte todavía.

El gobierno está tratando de contrarrestar ese efecto. Por un lado, bajas de subsidios que afectaban a las tarifas y también suspendió el aumento del impuesto a los combustibles, que se ajusta por inflación.

La estrategia que está siguiendo Luis Caputo es mantener tranquilo el tipo de cambio, sostener el superávit fiscal y "secar" la plaza de pesos mediante diferentes mecanismos. El costo del "apretón" monetario es que la actividad se cae.

Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros, señaló que "el dato de agosto confirma que el proceso de desinflación sigue en marcha". "La inflación bajó a 1,7% el registro más bajo del año, en línea con lo que descontaba el mercado. Con esto acumula 21,3% en lo que va del año y desacelera a 33,5% interanual", señaló Gedikian.

La analista dijo que "lo relevante está en la composición ya que toda la mejora vino por los precios estacionales, que cayeron 0,9% tras el salto de julio por las vacaciones de invierno, mientras que la inflación núcleo, que es la que mejor refleja la tendencia de fondo, se mantuvo en 1,8% y quedó por encima del nivel general".

De acuerdo con indicado por la especialista los precios regulados subieron 2,2%, con vivienda, electricidad y gas al frente. "Es decir, hay desinflación, pero la núcleo sigue mostrando resistencia", sostuvo.

#DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año. https://t.co/db4m3el7SM https://t.co/oPUT6zJf4P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

Por su parte, Facundo Beltramone, economista Fundación Libertad indicó que "la baja sostenida de la inflación fue el principal activo político del Gobierno durante el primer tramo del mandato, especialmente hasta mayo de 2025, y volverá a ser una variable crítica si pretende llegar al proceso electoral de 2027 con una recomposición del nivel de actividad apoyada en la recuperación del salario real".

"Desde el comienzo del programa, la corrección de precios que venían atrasados permitió recomponer precios relativos, rentabilidades e incentivos, pero también ralentizó la caída del índice general", explicó Beltramore.

El especialista destalló que desde comienzos de 2024, los bienes aumentaron cerca de 190% y la inflación núcleo 222%, mientras que los servicios subieron alrededor de 415% y los regulados 416%.

"De cara a los próximos meses, aunque el superávit fiscal y el control de los agregados monetarios siguen siendo los fundamentos centrales de la estabilidad, aparece un desafío adicional: la indexación", explicó.

Como las jubilaciones se ajustan por inflación de dos meses atrás y el techo de la banda cambiaria también esto hace que suba el gasto en términos reales, lo que obliga al gobierno a profundizar el ajuste en los gastos que no están atados al IPC.