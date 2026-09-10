Alertan por falsos mails de ARCA para robar claves bancarias: cómo identificarlos

El objetivo es que la persona ingrese a un enlace fraudulento y entregue su clave fiscal, contraseñas, información bancaria o números de tarjetas.

Los correos falsos simulan intimaciones, deudas o fiscalizaciones de ARCA para inducir al destinatario a ingresar en enlaces fraudulentos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) advirtió por la circulación de correos electrónicos falsos que reclaman supuestas deudas, intiman a regularizar la situación fiscal y amenazan con restringir la clave del contribuyente.

El objetivo real es que la persona ingrese a un enlace fraudulento y entregue su clave fiscal, contraseñas, información bancaria o números de tarjetas.

ARCA aclaró que nunca reclama pagos ni solicita datos personales por correo electrónico. Las notificaciones tributarias deben comprobarse dentro del Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede desde la página oficial o mediante la app del celular.

Los mensajes imitan el diseño del organismo, incluyen nombres, números de CUIT y datos reales para resultar creíbles.

Cómo funciona la estafa con los correos falsos de ARCA

Uno de los mensajes detectados llega con el asunto “Inconsistencias detectadas en su CUIT — regularización requerida”. Luego afirma que el organismo encontró diferencias entre los comprobantes electrónicos emitidos y los ingresos declarados por el contribuyente.

Uno de los mensajes apócrifos utiliza la identidad visual de ARCA para reclamar un pago por una supuesta encomienda retenida. (Foto: captura de X/ARCA)

El correo concede un plazo de diez días hábiles para resolver el supuesto problema y amenaza con restringir la clave fiscal y revisar la categoría del monotributo si el destinatario no sigue las indicaciones.

Para conocer los detalles, la persona debe presionar un botón o enlace incluido dentro del mensaje. Ese acceso la dirige a una página que reproduce la estética de ARCA, pero que se encuentra controlada por los estafadores.

El sitio falso solicita información personal, credenciales tributarias o datos bancarios. Una vez obtenidos, los delincuentes pueden intentar ingresar a cuentas, hacer compras con tarjetas o efectuar transferencias sin autorización.

Otras versiones utilizan como excusa una deuda impositiva, una fiscalización pendiente o una encomienda internacional supuestamente retenida. En todos los casos se busca generar miedo y apuro para que la víctima actúe sin revisar el origen del correo.

“ARCA nunca solicita pagos ni datos personales por mail”, remarcó el organismo. Los mensajes auténticos solamente pueden avisar que existe una comunicación disponible, pero el contenido deberá revisarse dentro del Domicilio Fiscal Electrónico.

Las señales que permiten reconocer un mail falso

La dirección del remitente es uno de los primeros datos que deben tenerse cuenta. Algunos correos fueron enviados desde cuentas como [email protected], que no pertenecen al dominio oficial @arca.gob.ar.

También pueden aparecer direcciones que cambian una letra o reemplazan caracteres para engañar a simple vista. Por ejemplo “arc4”, “arrca” o “arcca”.

ARCA advirtió que nunca solicita pagos, claves ni información personal mediante correos electrónicos. (Foto: Prensa ARCA)

El nombre y el logotipo de ARCA no garantizan que el correo sea verdadero. Esos elementos pueden copiarse con facilidad, al igual que el diseño, los colores y las firmas utilizadas en una comunicación oficial. Además, las estafas ya no siempre contienen errores de ortografía o frases mal redactadas. “Hoy, la IA genera el texto y lo hace convincente, personalizado y con datos reales del destinatario”, explicó el abogado especializado en ciberseguridad David Regairaz.

Otra señal es la urgencia exagerada. Las amenazas de bloqueo, multas inmediatas o plazos muy breves buscan evitar que el destinatario se tome unos minutos para verificar la información.

ARCA tampoco utiliza WhatsApp, llamados telefónicos o redes sociales para exigir el pago de impuestos, pedir contraseñas o resolver supuestas irregularidades. La clave fiscal es personal y no debe compartirse con ninguna persona.

Qué hacer al recibir una comunicación sospechosa

Frente a uno de estos mensajes, la recomendación es no responder, no descargar archivos adjuntos y no presionar ningún enlace. Para consultar una posible deuda, se debe ingresar por cuenta propia al sitio oficial de ARCA y revisar el Domicilio Fiscal Electrónico.

El correo sospechoso puede reenviarse a [email protected] para que sea analizado. ARCA solicita adjuntar el encabezado completo y sin modificaciones, ya que allí aparece la información técnica necesaria para rastrear su procedencia.

Si la persona ingresó su clave fiscal en una página falsa, deberá modificarla inmediatamente desde el canal oficial. Además conviene revisar los accesos y movimientos registrados en los servicios vinculados. Cuando se compartieron datos de una tarjeta, una cuenta bancaria o el home banking, corresponde comunicarse de inmediato con el banco o billetera virtual, solicitar el bloqueo preventivo y desconocer cualquier operación que no haya sido autorizada.