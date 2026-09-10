Qué pasó con los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner que hallaron en una caja de seguridad

Aunque fue sobreseída en Hotesur-Los Sauces, los fiscales reclaman ese dinero por la condena a la expresidenta Cristina Kirchner.

Luego de que el Banco Galicia presentara un informe sobre el estado de los fondos, la Justicia confirmó que los 5 millones de dólares que pertenecen a Florencia Kirchner continúan disponibles. El dinero permanece inmovilizado desde hace más de una década, en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces , y su situación volvió a quedar bajo análisis judicial.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola buscan que esos fondos sean incorporados al decomiso vinculado con la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por corrupción en el marco de la causa Vialidad.

En ese expediente, Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y se desarrolla un proceso de decomiso orientado a recuperar más de $684.000 millones.

Los dólares encontrados en una caja de seguridad

Los fondos atribuidos a Florencia Kirchner se encuentran distribuidos en diferentes productos bancarios y permanecen bajo medidas cautelares dictadas por la Justicia.

La suma más importante corresponde a US$4.664.000, que fueron encontrados en una caja de seguridad y quedaron alcanzados por el embargo dispuesto en el marco de la causa.

A esa suma se agregan US$1.032.144 y $53.280, depositados en dos cajas de ahorro. En total, se trata de más de US$5,6 millones, además del dinero en pesos.

Los fondos fueron embargados en 2016 por el juez Julián Ercolini, en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. Si bien Florencia Kirchner fue sobreseída en ese expediente, la medida cautelar sobre el dinero se mantuvo porque la Justicia consideró que su origen continuaba bajo sospecha.

Otro listado de bienes para el decomiso

Los más de cinco millones de dólares integran un segundo bloque de bienes que el Tribunal Oral Federal 2 tiene bajo análisis. Ese listado incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.

Un primer grupo de 111 inmuebles (84 vinculados a Báez, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, y uno de la expresidenta) ya tiene orden de decomiso confirmada por la Cámara Federal de Casación. Las defensas presentaron quejas ante la Corte Suprema, que aún debe resolver sobre la ejecución de algunos de esos bienes.

La Corte ya dejó firme el monto total a recuperar —$684.990 millones—, aunque no se descarta una nueva actualización por el efecto de la inflación. Además, el máximo tribunal debe definir si alguno de los inmuebles del primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.

Conflicto entre causas

El Tribunal Oral Federal 5, que interviene en la causa Hotesur-Los Sauces, podría plantear reparos frente a la posibilidad de que el dinero sea utilizado para cumplir con el decomiso dispuesto en Vialidad. Los dólares permanecen cautelados en ese expediente y podrían seguir siendo considerados de interés para la investigación.

La causa Hotesur vuelve a tener a CFK como acusada.

El decomiso es la última instancia pendiente de ejecución de la condena por Vialidad, dictada en 2022 contra Cristina Kirchner y otros acusados y posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Como ninguno de los condenados aportó de manera voluntaria el dinero que debía devolver, el tribunal comenzó a avanzar sobre distintos bienes para alcanzar el monto fijado. Según la Justicia, se trata de activos que habrían sido obtenidos como consecuencia de los delitos por los que fueron condenados.