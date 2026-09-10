"La mamá y los abuelos están aliviado", dijo el abogado. Quiénes son los otros imputados.

Claudio Barrelier y otras cinco personas van a juicio por el femicidio de Agostina Vega: la prueba clave.

Este jueves se conoció que el caso por el femicidio de Agostina Vega se elevó a juicio por disposición del fiscal Raúl Garzón. Claudio Barrelier y otros cinco imputados tendrán una instancia oral y pública.

"La mamá y los abuelos están aliviados. Agradecen y confían en la tarea que prolijamente llevó adelante la Justicia de Córdoba ", dijo el abogado querellante, Carlos Nayi al enterarse de la medida judicial.

La decisión llegó tras una etapa investigativa de varios meses en la que las pruebas científicas, las cámaras y las comunicaciones fueron conformando, según consideran en Tribunales , un cuadro sólido contra los acusados.

Entre los elementos que marcaron el rumbo de la pesquisa aparecen rastros de ADN compatibles con Barrelier, una de las grandes guías de la investigación.

El principal acusado y detenido por el caso, Barrelier, llega a juicio imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, violencia de género y criminis causa.

Agostina Vega escribió una carta en la que revela datos estremecedores sobre las circunstancias previas a su muerte en Córdoba.

Las manchas de sangre de Agostina en la vivienda de Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, donde residían el principal imputado, su pareja, su hija de 15 años y otros inquilinos, también fue un factor clave para llegar a esta medida judicial.

Para los investigadores, las distintas evidencias se complementan y permiten sostener la acusación que ahora deberá discutirse en juicio.

Cuáles son las imputaciones del resto de los acusados

Respecto al resto de los acusados, serán juzgados por el delito de encubrimiento doblemente calificado por favorecimiento real y personal. Se trata de Marianela Palmero, Soledad Andreani, Osvaldo Fasseta, Matías Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.

Asimismo, el fiscal Garzón elevó a juicio una causa previa del año pasado en la que Barrelier estaba acusado por tentativa de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Agostina llegó bajo engaños a la vivienda de Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. Allí habría sido abusada sexualmente y asesinada durante la madrugada siguiente.

Su cuerpo, siempre de acuerdo con la acusación, fue trasladado después hasta barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de Córdoba capital, donde fue hallado el sábado 30 de mayo.

Nayi, abogado de la mamá de Agostina, estimó que el juicio podría comenzar a fines de este año o principio del año 2027, aunque aclaró que la fecha definitiva dependerá de la Oficina de Gestión de Audiencias.

Barrelier reconoció que Agostina Vega estuvo en su casa la noche que desapareció y apuntó contra la mamá

Este lunes Claudio Barrelier hizo una ampliación en su declaración. El principal sospechoso del crimen, que se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje, estuvo durante tres horas hablando ante el fiscal Raúl Garzón y apuntó contra la madre de la adolescente, una supuesta deuda narco y pidió un careo con otro de los imputados.

En esta ocasión, Barrelier brindó una nueva versión sobre lo ocurrido la noche del 23 de mayo. El imputado reconoció que la adolescente ingresó a su casa, pero aseguró que permaneció allí entre 30 y 40 minutos, luego salió con vida y subió a un Volkswagen Gol rojo.