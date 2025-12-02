Un extraordinario hallazgo en Santa Cruz: manantiales de aguas calientes bajo el hielo de un glaciar

Están en el cerro San Lorenzo , el pico más alto de la provincia. Los descubrió un equipo de documentalistas de National Geographic.

El documentalista Cristian Dimitrius en las aguas termales del glaciar del cerro San Lorenzo, en Santa Cruz.

Documentalistas que filmaban una serie en la Patagonia argentina se encontraron con un hallazgo extraordinario cerca de la cima del cerro San Lorenzo , la cumbre más elevada de la provincia de Santa Cruz .

Allí, a pocos metros de la cima del cerro también conocido como monte Cochrane, encontraron un manantial de aguas termales naturales, cubierto por los hielos de glaciares milenarios.

El cerro San Lorenzo tiene 3.706 metros de altura y es el segundo pico más alto de la Patagonia , sólo superado por el volcán Domuyo, de 4.702 metros, situado en la provincia de Neuquén .

Ubicado entre la Argentina y la comuna chilena de Cochrane, el San Lorenzo se levanta en un territorio agreste del departamento santacruceño de Río Chico, a unos 100 kilómetros de la Ruta Nacional 40 y muy cerca del Parque Nacional Perito Moreno.

Desde el lado argentino, el acceso al San Lorenzo se realiza por Lago Posadas, siguiendo la Ruta 40 y luego caminos de ripio que bordean el río Oro. El realizador brasileño Cristian Dimitrius se encontraba allí en 2023, junto con un equipo de National Geographic, haciendo filmaciones para la producción del documental “Planeta Salvaje Argentina”.

Un viaje sorprendente por Santa Cruz

«Grabamos por varios puntos y la Patagonia principalmente, y tuvimos mucha suerte encontrar animales increíbles, comportamientos increíbles y sitios poco conocidos”, contó Dimitrius.

El descubrimiento de las termas fue casual, producto de filmar distintos puntos de la región y documentar su fauna y paisaje.

Siguiendo relatos de pobladores locales, los documentalistas se trasladaron a través del valle del río Oro en vehículos 4×4 y caminaron hasta la base del glaciar, donde comenzaron a filmar y descubrieron un fenómeno extraordinario: pozos de aguas termales brotando en un entorno congelado.

“Fue increíble ver eso, cerca del pico. Algo espectacular”, recordó Dimitrius, que en su currículum tiene decenas de trabajos para NatGeo, BBC, Discovery, Netflix y Apple TV.

“Tener esta aventura y descubrir algo, registrarlo por primera vez, es siempre algo que como documentalistas buscamos y es un privilegio, pero más importante es compartir esto con el mundo para que las personas sepan que pueden mirarlo con los propios ojos”, aseguró el documentalista brasileño. “Es algo muy único, algo que merece ser preservado”, expresó Dimitrus.

Agua caliente en medio del hielo: ¿por qué ocurre?

La explicación del fenómeno de los manantiales calientes que surgen con fuerza desde el subsuelo se encuentra en la dinámica profunda de los Andes: la fricción entre placas tectónicas genera fisuras por donde el agua subterránea se calienta y asciende a la superficie.

El fenómeno de las termas naturales convierte al cerro San Lorenzo en un sitio único dentro de la región sur, donde la actividad volcánica es escasa. Su valor científico es enorme: demuestra que aún existen áreas geotérmicas activas en sectores remotos de la cordillera austral.

Para los especialistas, este tipo de hallazgo requiere una fuerte protección ambiental, ya que el atractivo puede despertar interés turístico, pero también riesgo de impacto en un ecosistema extremadamente frágil.

En ese sentido, la provincia de Santa Cruz ya comenzó a relevar zonas con potencial geotérmico para impulsar energías limpias, y el entorno del San Lorenzo figura entre los sectores de observación prioritaria.