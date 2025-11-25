Una promesa del fútbol de Santa Cruz tiene leucemia y su hermano de 13 años le donará médula

"Si es por vos, lo hago", le dijo Ulises a Pablo. El pibe de 17 años, de Puerto Deseado, fue derivado a Buenos Aires, a la espera del trasplante.

Pablo Bonina cumplió 17 años en octubre pasado y es jugador de fútbol del club Ferrocarriles del Estado, de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz .

Diagnosticado con leucemia , está internado en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de un trasplante de médula que le permita hacerle frente a la difícil enfermedad.

En medio de la difícil situación que debe atravesar, hace pocos días recibió una buena noticia que llegó de su propio seno familiar. Los estudios confirmaron un donante de médula compatible: su hermano Ulises, de 13 años.

Tras meses de tratamiento en la Clinica del Valle, de Comodoro Rivadavia, la semana pasada Pablo recibió la derivación para viajar a Buenos Aires esta misma semana, en un avión sanitario, según confirmó su mamá, Carol Salcedo.

Allí encarará la etapa decisiva de su recuperación en el Centro Sagrado Corazón, con quimioterapia y el posterior trasplante de médula ósea.

Ulises no dudó ni un segundo

Para Pablo y su familia, más allá del traslado y el arduo tratamiento por delante, está la tranquilidad de la confirmación de que la compatibilidad es total para que Ulises sea el donante.

Pablo Bonina tiene 17 años y juega al fútbol en Puerto Deseado, Santa Cruz.

"Ya tenemos todo hecho. Vamos con todo listo, es un paso enorme y que haya sido él el compatible, idéntico, hace que Pablo no tenga que esperar ninguna lista. Vamos derecho a trasplante", explicó Carol.

Cuando los médicos explicaron que Pablo necesitaba un trasplante de médula compatible, Ulises fue el primero en ofrecer su brazo para los estudios. “Si es por vos, yo lo hago”, dijo inmediatamente, según contó el medio local La Opinión Austral. Los resultados de los estudios fueron inmejorables y el trasplante se llevará a cabo, en Capital Federal.

La mamá de Pablo admitió que todo fue muy repentino, “de sorpresa”. “No alcanzamos a volver a casa”, contó.

“Nosotros teníamos pensado hacerlo en enero, pero la doctora no quiere dejar pasar más tiempo. Lo importante es que le hagan el trasplante, que le hagan todo el tratamiento y que salga bien de esto", agregó.

"Esto se va a terminar. Después vendrá la recuperación y los cuidados de siempre, pero ya es un proceso que estamos terminando".

Movida solidaria en Santa Cruz

Teniendo en cuenta los costos que demandará la internación y el acompañamiento de Pablo en Capital Federal, la familia, amigos y el barrio de Pablo organizaron un “Súper bono solidario” para recaudar fondos.

La obra social cubre la atención médica,pero los gastos de traslado, alojamiento y vida cotidiana lejos de casa se suman día a día y motivaron esta iniciativa.

Así es que surgió la idea del bono, que cuesta $6.000 y permite participar de un sorteo con tres premios: el primero es un “espectacular costillar de ternera”, tal como describe el flyer que armaron para difundir, como segundo premio hay un súper vacío de ternera y dos kilos de chorizos”, mientras que el tercer premio consiste en tres pollos y dos kilos de chorizos.

El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre, y quienes quieran colaborar pueden comunicarse a través del WhatsApp +54 9 2975 38-7280 y realizando su aporte al alias carolsalcedo.mp en Mercado Pago.