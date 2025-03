Chubut: el paraíso de los lobos marinos que bate récords de nacimientos

Los lobos marinos forman colonias para reproducirse y descansar en las costas de la Patagonia. La plataforma rocosa de Punta Marqués es un área elegida donde ejemplares de esta especie llegan a partir de diciembre y permanecen hasta mayo.

Al llegar el mes de mayo, los adultos regresan al mar para alimentarse mar adentro, en tanto que las crías y juveniles permanecen en la colonia. Entonces, entre marzo y mayo la colonia llega a su número máximo.

Chubut: una colonia que pasó de 400 a 5.500 ejemplares

Los primeros estudios en el apostadero de lobos marinos en Punta Marqués se realizaron en 1990. En esos años los investigadores del área no registraban nacimientos, por lo que la colonia era considerada no reproductiva y el número de individuos no superaba los 400 ejemplares.

Área Natural Protegida Punta Marqués, en Chubut.jpg Área Natural Protegida Punta Marqués, en Chubut.

Sin embargo, los resultados de los estudios realizados entre 2014 y 2020 dieron cuenta de las modificaciones de la dinámica de la lobería. En 2013 se contaron 12 crías nacidas y 3.400 era el total de la población. En la actualidad la población total supera los 5.500 ejemplares, lo que habla de un incremento cercano al 65%.

El Área Natural Protegida Punta Marqués, gestionada por el municipio de Rada Tilly a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, fue creada en 1984 a través de una ordenanza municipal con el objetivo de proteger la colonia de lobos marinos de un pelo.

Esta especie sufrió la explotación comercial durante el siglo pasado por lo que es importante la recuperación de sus poblaciones. El aumento de los nacimientos y el crecimiento de la población de lobos marinos es una buena noticia que refleja el éxito de las medidas de protección.

En 1985, Punta Marqués comenzó a formar parte de las áreas naturales protegidas de la provincia y hoy es también un importante centro de investigación que trabaja en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Prohibido el contacto humano

La incorporación de tecnología al Área Natural Protegida, como con la utilización de drones, genera valiosa información para las investigaciones que monitorean la dinámica de la población de lobos marinos y también para registrar nuevas especies para el área.

La colonia de lobos marinos se encuentra en una zona intangible, en la que está prohibido por ley acercarse a más de 500 metros a la redonda.

El objetivo de esta restricción, por la que se establecen multas, es proteger a la colonia, ya que, si se camina muy cerca de los lobos, los animales huyen corriendo hacia el mar, y estas estampidas frecuentemente causan la muerte por aplastamiento de cachorros o incluso individuos adultos.

Llegar hasta la colonia también es peligroso para las personas porque pueden quedar atrapadas entre el mar y el cerro sin posibilidad de salida cuando sube la marea.