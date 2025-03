Síndrome Urémico Hemolítico: Chubut sumó 3 casos en 3 días y ya es la provincia más afectada del país

"Hace mucho que no veíamos un lactante en esta situación. Es de una familia que trabaja en cultivos en Treorky, donde hay manejo de aguas no seguras. Ingresó con compromiso colónico y fue intervenido por el doctor Pérez Laú, pero no pudimos dializarlo, por lo que fue derivado de urgencia al hospital El Cruce de Buenos Aires", explicó la nefróloga infantil Marcela Boscardin (MP. 4443), del centro de salud de Trelew, en diálogo con medios locales.

La especialista indicó que la mayoría de los casos confirmados están vinculados al consumo de aguas inseguras o recreativas en canales y piletas sin clorificación. "Nos preocupa mucho esta situación porque los adultos pueden padecer diarrea, pero al estar en contacto con niños en una pileta, por ejemplo, pueden transmitir la bacteria Escherichia coli O157:H7, que provoca el SUH y puede ser letal en los menores", advirtió la especialista.

Además, advirtió que la situación es "alarmante" desde que comenzaron las altas temperaturas en el Valle.

Allí, solo en lo que va de 2025, entre enero y marzo, se reportaron siete casos de SUH en Trelew, Gaiman y Puerto Madryn. Pero el acumulado desde octubre asciende a 11, incluyendo registros en Comodoro Rivadavia, cerca del límite sur del territorio chubutense.

Boscardin detalló que algunos cuadros fueron muy complejos. "Tuvimos pacientes en terapia intensiva con diálisis. Uno de ellos recibió el alta este lunes, pero con secuelas neurológicas importantes”, explicó sobre un chiquito que en enero tuvo en vilo a los médicos del hospital zonal de Trelew, cuyo servicio pediátrico se ocupa de casos complejos derivados desde distintos puntos de Chubut.

Otro caso fue el de un niño que llegó desde Tierra del Fuego de vacaciones con su familia y contrajo SUH en la provincia.

"Estuvo muy comprometido, incluso fue necesario realizarle una biopsia renal. Vino de vacaciones y se llevó una insuficiencia renal grave, cuyo pronóstico a futuro es incierto", detalló la especialista.

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños pequeños y se transmite a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

Puede generar fallo renal agudo, anemia hemolítica y trombocitopenia, requiriendo hospitalización urgente y, en algunos casos, tratamientos de diálisis.

El SUH tiene una tasa de mortalidad baja, cercana al 2%, pero las complicaciones neurológicas aumentan considerablemente la gravedad del cuadro. Los menores permanecen bajo monitoreo intensivo, con un pronóstico reservado que dependerá de su evolución en las próximas semanas.

Claves para prevenir el SUH

Para evitar el SUH, como en muchas otras enfermedades infecciosas, la prevención es esencial, especialmente durante los meses de calor, que es cuando las bacterias que provocan el Síndrome proliferan con mayor facilidad en los alimentos y el agua.

“Es imprescindible que todos tomemos conciencia sobre la manipulación segura de alimentos, el lavado adecuado de verduras y frutas, y el cuidado de las aguas que consumimos y utilizamos. La prevención es nuestra mejor herramienta para evitar este tipo de enfermedades”, dijo a fines de enero la pediatra del centro de salud de Trelew, cuando dos pequeños estaban internados en terapia intensiva.

“Cuatro puntos clave son: el manejo adecuado de las carnes, el lavado de frutas y verduras con lavandina, la correcta conservación de los lácteos y el monitoreo de las aguas de consumo”, detalló.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de aguas contaminadas en piletas, playas y en zonas donde el río Chubut atraviesa áreas ganaderas.

“Es fundamental garantizar la calidad del agua y tomar precauciones, como el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol”, agregó.

Aunque en algunos casos las familias solicitan derivaciones a Buenos Aires, Boscardin aseguró que el Hospital de Trelew cuenta con todos los recursos necesarios para atender a los pacientes.

“Tenemos terapia equipada, enfermeros capacitados para realizar diálisis y todo lo necesario. La enfermedad, lamentablemente, no tiene un tratamiento curativo directo, sino que requiere sostén médico constante hasta que el cuerpo logre recuperarse”, explicó.