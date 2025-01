Alerta en Chubut por el Sindrome Urémico Hemolítico: dos nenes en terapia intensiva

El menor proveniente de Tierra del Fuego, en tanto, tiene antecedentes de salud que podrían haber contribuido al desarrollo de la enfermedad, y se encuentra en diálisis.

“Está en plena enfermedad activa, aunque, afortunadamente, no presenta afectación neurológica”, señaló Boscardin en este caso.

Entre los factores desencadenantes mencionó que pudo ser el consumo de comidas rápidas o alimentos de heladerías, un tema que preocupa especialmente como factor de riesgo y que -ante los casos que se vienen dando en Chubut - motivó una campaña de concientización en Rawson, la capital provincial.

Los casos preocupan también porque no son los primeros que se presentan este verano en la provincia, que tuvo un antecedente grave en la previa de Fin de Año en Comodoro Rivadavia.

Claves para prevenir el SUH

Boscardin enfatizó la importancia de la prevención para evitar el SUH, especialmente durante los meses de calor, que es cuando las bacterias que provocan la enfermedad proliferan con mayor facilidad en los alimentos y el agua.

“Cuatro puntos clave son: el manejo adecuado de las carnes, el lavado de frutas y verduras con lavandina, la correcta conservación de los lácteos y el monitoreo de las aguas de consumo”, detalló.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de aguas contaminadas en piletas, playas y en zonas donde el río Chubut atraviesa áreas ganaderas.

“Es fundamental garantizar la calidad del agua y tomar precauciones, como el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol”, agregó.

Lavado-manos.jpg El lavado de manos frecuente, una medida esencial para prevenir el SUH.

Aunque en algunos casos las familias solicitan derivaciones a Buenos Aires, Boscardin aseguró que el Hospital de Trelew cuenta con todos los recursos necesarios para atender a los pacientes.

“Tenemos terapia equipada, enfermeros capacitados para realizar diálisis y todo lo necesario. La enfermedad, lamentablemente, no tiene un tratamiento curativo directo, sino que requiere sostén médico constante hasta que el cuerpo logre recuperarse”, explicó.

El SUH tiene una tasa de mortalidad baja, cercana al 2%, pero las complicaciones neurológicas aumentan considerablemente la gravedad del cuadro. Los menores permanecen bajo monitoreo intensivo, con un pronóstico reservado que dependerá de su evolución en las próximas semanas.

Boscardin concluyó con un llamado a la comunidad: “Es imprescindible que todos tomemos conciencia sobre la manipulación segura de alimentos, el lavado adecuado de verduras y frutas, y el cuidado de las aguas que consumimos y utilizamos. La prevención es nuestra mejor herramienta para evitar este tipo de enfermedades”.

Campaña de prevención en la capital de Chubut

En el mismo sentido, la Coordinación de Salud de Rawson, junto con la Secretaría de Salud de la provincia, recientemente inició una intensa campaña de información a la población sobre los riesgos para la salud en este período de altas temperaturas en la provincia, con especial énfasis en las medidas para prevenir el SUH.

El coordinador de Salud, Sergio Bartels, anticipó: “Vamos a estar entregando folletería en los carritos de la laguna y en los comercios gastronómicos para asesorar acerca de esta temática”.

Al mismo tiempo, Griselda Monzón, del equipo técnico de la Coordinación, aseguró que el SUH “suele tener características muy graves: por ejemplo, insuficiencia renal de por vida en los chicos. El síntoma más característico es la diarrea con sangre. A veces no se presenta eso, pero sí decaimiento, donde en esos casos hay que concurrir al médico”.

Y agregó: “Es una enfermedad que nos preocupa porque Trelew tuvo varios casos. Se da en niños de 5 años o menos, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque hubo casos de chicos de 2 años que supuestamente contrajeron el síndrome por consumo de comidas en la vía pública”.

Panchos, hamburguesas y otros riesgos

En ese sentido, la funcionaria alertó sobre el riesgo que implica el consumo de panchos y hamburguesas para los niños. Y recomendó: “En ellos tenemos que evitar ese consumo, y que la preparación de los alimentos, en lo posible, sea en casa”.

Hamburguesas.jpg La bacteria que provoca el SUH puede estar presente en las hamburguesas, sobre todo si no están bien cocinadas.

Además, Monzón incluyó en la lista de consejos esenciales para la prevención del SUH no mezclar tablas al momento de cocinar (alimentos crudos y cocidos); no utilizar el mismo cuchillo para cortar vegetales y carnes crudas; no mezclar alimentos listos para consumir con aquellos crudos, refrigerar, mantener la cadena de frío”.

Respecto a esto último, detalló: “Si vamos a hacer las compras, lo que va en la heladera debe ser lo último que tomamos de la góndola para que nos permita llegar a casa sin que pierda esos valores de refrigeración”.

También marcó como fundamental “el lavado de manos, que además del SUH previene diarreas”.

“En el caso de las verduras, las hojas verdes tienen que limpiarse debajo de la canilla; o ante la desconfianza en la calidad del agua utilizar algunas gotas de lavandina por litro y después el enjuague”, explicó.