En un rincón perdido de la Patagonia las clases empezaron este último lunes de enero

En el caso del paraje Ranquil Huao, ubicado en el departamento de Cushamen, cerca del límite con El Maitén, la escuela estaba cerrada desde mediados de 2024 por problemas edilicios que se acumularon con el tiempo y la pusieron en riesgo. Este arranque implica, entonces, también la vuelta de la educación pública al pueblo.

En relación a esto, Torres destacó que en el proceso de recuperación del establecimiento, se avanzó con la aplicación del programa Conectar Futuro. “A veces no se dimensiona cómo le cambia la vida a un chico tener acceso al mundo con acceso a la conectividad en internet”, destacó.

Y agregó: “Es la herramienta más importante que hoy se le puede dar a estos chicos, que no solamente van a cumplir con el ciclo lectivo, sino que van a contar con las mismas herramientas que cualquier chico de las ciudades más grandes”.

El calendario escolar especial en Chubut

El gobernador habló de la gran cantidad de días de clases perdidos en los últimos años en Chubut y la afectación que tuvo para gran parte de los chicos y jóvenes de la provincia. “Estuvimos viendo las estadísticas de los últimos 6 años del gobierno anterior y, aproximadamente, se perdió un ciclo lectivo y medio”.

Escuela-izamiento.jpg Un acto en la escuela del paraje Ranquil Huao, en Chubut (imagen de Archivo).

Por eso puso en valor que “en estos 2 años vamos a estar cumpliendo el récord de días de clases, además con el compromiso de 190 días en este ciclo lectivo”.

“Queremos dar un salto de calidad académico y, para eso, estamos trabajando muy fuerte con toda la comunidad educativa”, afirmó el joven gobernador del PRO, que asumió en la provincia en diciembre de 2023.

Torres también anticipó que “este año se va a hacer una inversión muy importante de más de mil millones de pesos para reforzar lo que es el Plan de Alfabetización iniciado el año pasado y del que estamos viendo datos favorables”.

Además, explicó que “el año entrante vamos a poder medir también otros cursos y mostrar que, lo vimos al principio, eran muy tristes los datos de chicos que estaban en cuarto grado y no sabían leer y escribir”.

“Empezamos a revertir esa tendencia y a darle lo más importante a los más chicos, que es un futuro digno y herramientas para poder desarrollarse profesionalmente en lo que decidan el día de mañana”, concluyó Torres en lo que significó además la reapertura de un establecimiento que no estaba en funciones.

Una referencia al incendio de Epuyén

Torres aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje ante hechos violentos e incendiarios registrados en los últimos tiempos, cuando ya se cumplen 12 días de lucha contra las llamas por un incendio forestal en la zona de Epuyén, que, según sostiene la administración provincial, se inició de forma intencional.

En ese contexto, el gobernador destacó que en Ranquil Huao “no solamente está abriendo una escuela que estaba cerrada, sino el contexto en el cual se da, en una comunidad Tehuelche donde le estamos mostrando también a todos que hay una diferencia abismal entre un puñado de violentos, inadaptados, y nuestras comunidades: vivimos en armonía hace muchísimo tiempo”.

Ignacio Torres El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En diálogo con LN+, Torres también reveló que el sospechoso de haber iniciado las llamas es un empleado municipal de Esquel que está internado con síntomas de asfixia, por las consecuencias de haber inhalado el humo que él mismo habría generado.

“Esta persona no reconoce al Estado argentino como tal, pero era empleada del municipio de Esquel. Recién me comuniqué con el intendente y me confirmó que va a ser separado”, aseguró.

Además, cargó contra los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche, a quienes calificó como “unos chantas que no son parte de ninguna comunidad mapuche o tehuelche”. Y agregó: “Muchos son del conurbano, de Balvanera, de Flores. Cuando se dio el incendio de Lago Puelo, las tomas que se dieron en ese momento, donde hay familias que perdieron absolutamente todo, la gran mayoría venía del conurbano bonaerense”.