Ignacio Torres reveló un impactante dato sobre el acusado de iniciar un incendio en Chubut

“Esta persona, que no reconoce al Estado Argentino, es un empleado del municipio de Esquel . Será separado de su cargo”, informó el mandatario chubutense en declaraciones a LN+ .

Más allá de estas precisiones, Torres insistió en responsabilizar a “los grupos que avalaban la violencia de la resistencia ancestral mapuche”. “Sabemos que es parte”, remarcó en relación al acusado.

“Son unos chantas, no son parte de la comunidad de pueblos originarios. Son de Balvanera, de Flores”, precisó. Y añadió: “A Jones Huala no lo agarraron haciendo un camaruco, lo agarraron robando un auto. No dimensionan el daño”.

Según dijo el domingo en redes, los incendios en esa zona de Esquel se originaron “de manera intencional”, pero “gracias a la rápida intervención de los Bomberos, y al accionar de la Policía del Chubut” se logró “controlar el fuego e identificar al principal responsable detrás de estos hechos”.

En el día de hoy volvieron a iniciarse, de forma intencional, varios focos de incendio en distintos campos cercanos a la ciudad de Esquel. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos, y al accionar de la Policía del Chubut, pudimos controlar el fuego e identificar al… pic.twitter.com/URTyeO3Oap — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 26, 2025

“Como dijimos desde el primer momento, no nos vamos a dejar intimidar por un grupo de inadaptados que se amparan en falsas banderas para usurpar tierras y prender fuego los bosques de nuestra Cordillera”, manifestó en la publicación que realizó en la red social X.

Además, el gobernador chubutense reiteró: “La decisión política es clara: tolerancia cero con este tipo de delitos y cárcel inmediata para todos los responsables”.

Nuevos incendios forestales en Chubut

Los nuevos incendios forestales, según reportaron medios locales, se registraron hacia las 14 del domingo en el campo de Aguado, en dirección a la localidad de Tecka, pasando el Boquete Nahuelpán y llegando a la zona de San Román.

Las condiciones meteorológicas eran adversas para el trabajo de los brigadistas. De hecho, regía una alerta por fuertes vientos en toda la región cordillerana.

“Me prendieron fuego el campo, dejo desde ya avisado fue la Flia Quilaqueo, los mismos que me tienen usurpado hace 4 años. Ahí los tienen a los “hijos de la tierra” miren el día qué eligieron para hacer daño, viento y sol. Espero que de una vez por todas la gente se dé cuenta de la clase de gente que son”, escribió Rafael Aguado, supuesto dueño del campo, en Facebook.

La respuesta de la Comunidad Nahuelpan

En un comunicado oficial de la Comunidad Nahuelpan, integrantes de la familia Quilaqueo-Llancaqueo y otros que acompañan desde el territorio apuntaron contra el gobernador por “compartir, publicar y exponer información errónea y falsa de Héctor Quilaqueo”.

Ante ese escenario, dispusieron entregar su versión de los hechos. “El fuego se inició dentro del territorio de la Comunidad Nahuelpan, lugar habitado desde 1907 por Mauricio Llancaqueo y parte del territorio de la Comunidad Nahuelpan, no en el campo de Aguado, tampoco es un campo usurpado”.

“Cuando comenzó el fuego como dijimos dentro de nuestro territorio, nuestro peñi intentó apagarlo desesperadamente, esto hizo que ponga su propia vida en riesgo para evitar que el incendio se propagara”, apuntó la comunidad y agregó que el hombre “se encuentra con gran parte del cuerpo comprometido debido a las quemaduras y está internado en terapia intensiva” en el Hospital Zonal de Esquel, donde fue llevado por su hijo.

incendio chubut cerca esquel La Comunidad Nahuelpan apuntó contra el gobernador de Chubut.

Además, expresó: “El mismo gobernador habla de usurpación y de falsas banderas, dando información falsa y refiriéndose con total falta de respeto a nuestra bandera y emblema ¿Acaso el no conoce de la histórica Comunidad Nahuelpan?”.

“El fuego no fue de manera intencional, fue un accidente. Y queremos dejar en claro esto”, completó.