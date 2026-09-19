Resultados de las quinielas de hoy viernes 18 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 18 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7008
1° 7008, 2° 2977, 3° 1217, 4° 1645, 5° 2066, 6° 9361, 7° 3174, 8° 3968, 9° 4063, 10° 3845, 11° 5277, 12° 4919, 13° 6457, 14° 6889, 15° 7234, 16° 1029, 17° 7764, 18° 1052, 19° 9066, 20° 9609
El Primero
Cabeza: 0429
1° 0429, 2° 0809, 3° 2158, 4° 1753, 5° 2351, 6° 4303, 7° 5739, 8° 3966, 9° 4264, 10° 4460, 11° 4310, 12° 3959, 13° 6442, 14° 8925, 15° 2135, 16° 7990, 17° 8904, 18° 8858, 19° 9315, 20° 9995
La Matutina
Cabeza: 0135
1° 0135, 2° 0686, 3° 1186, 4° 5177, 5° 6312, 6° 7807, 7° 3459, 8° 2163, 9° 3115, 10° 7198, 11° 5467, 12° 6025, 13° 6260, 14° 6556, 15° 1933, 16° 7781, 17° 1361, 18° 8915, 19° 5015, 20° 1030
La Vespertina
Cabeza: 0226
1° 0226, 2° 0916, 3° 1421, 4° 3958, 5° 2008, 6° 2983, 7° 3087, 8° 3755, 9° 4279, 10° 0416, 11° 5044, 12° 5820, 13° 1403, 14° 4062, 15° 3208, 16° 2082, 17° 4316, 18° 8734, 19° 9474, 20° 4391
La Nocturna
Cabeza: 0102
1° 0102, 2° 0742, 3° 0668, 4° 3250, 5° 2410, 6° 6635, 7° 3473, 8° 3915, 9° 3581, 10° 8451, 11° 9955, 12° 0107, 13° 3292, 14° 6903, 15° 6887, 16° 6712, 17° 8355, 18° 8992, 19° 0812, 20° 3473
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5360
1° 5360, 2° 5129, 3° 5299, 4° 4789, 5° 5655, 6° 6961, 7° 3994, 8° 1838, 9° 7372, 10° 9909, 11° 2532, 12° 0455, 13° 5873, 14° 4041, 15° 8850, 16° 3211, 17° 0415, 18° 5857, 19° 4955, 20° 6367
El Primero
Cabeza: 1701
1° 1701, 2° 6880, 3° 3889, 4° 0564, 5° 3991, 6° 2879, 7° 3671, 8° 3078, 9° 3610, 10° 1440, 11° 0495, 12° 2427, 13° 2340, 14° 0570, 15° 0878, 16° 8451, 17° 9556, 18° 7220, 19° 8578, 20° 8815
La Matutina
Cabeza: 7996
1° 7996, 2° 8601, 3° 3547, 4° 3654, 5° 0446, 6° 1639, 7° 0935, 8° 7925, 9° 3816, 10° 3434, 11° 1271, 12° 3594, 13° 1586, 14° 3912, 15° 4627, 16° 5832, 17° 9606, 18° 5361, 19° 4888, 20° 2582
La Vespertina
Cabeza: 8776
1° 8776, 2° 4317, 3° 7396, 4° 2453, 5° 4394, 6° 5963, 7° 8957, 8° 2786, 9° 8183, 10° 2648, 11° 2896, 12° 3364, 13° 0132, 14° 5147, 15° 9699, 16° 5338, 17° 2220, 18° 2404, 19° 4917, 20° 6363
La Nocturna
Cabeza: 1869
1° 1869, 2° 1166, 3° 3322, 4° 2321, 5° 8804, 6° 5283, 7° 9476, 8° 2612, 9° 7700, 10° 5108, 11° 3082, 12° 2215, 13° 2613, 14° 9205, 15° 8849, 16° 7248, 17° 1167, 18° 1645, 19° 9602, 20° 7322
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7502
1° 7502, 2° 0397, 3° 7105, 4° 0109, 5° 8679, 6° 6994, 7° 2390, 8° 3724, 9° 2125, 10° 4361, 11° 4473, 12° 8524, 13° 3274, 14° 3669, 15° 4544, 16° 7769, 17° 1940, 18° 5298, 19° 4410, 20° 6737
El Primero
Cabeza: 8144
1° 8144, 2° 7868, 3° 7181, 4° 8134, 5° 4000, 6° 6945, 7° 5448, 8° 4704, 9° 8459, 10° 4972, 11° 0840, 12° 9239, 13° 0259, 14° 3819, 15° 8984, 16° 4335, 17° 0928, 18° 7798, 19° 2022, 20° 5614
La Matutina
Cabeza: 0910
1° 0910, 2° 7038, 3° 2082, 4° 6024, 5° 4117, 6° 2906, 7° 8910, 8° 5987, 9° 1262, 10° 5656, 11° 6999, 12° 4751, 13° 6685, 14° 0572, 15° 3532, 16° 8684, 17° 3800, 18° 5148, 19° 0640, 20° 1186
La Vespertina
Cabeza: 6317
1° 6317, 2° 1552, 3° 5833, 4° 0456, 5° 5186, 6° 2024, 7° 5963, 8° 9112, 9° 4880, 10° 7999, 11° 3310, 12° 3791, 13° 1202, 14° 8876, 15° 8422, 16° 7719, 17° 1099, 18° 4439, 19° 2013, 20° 3057
La Nocturna
Cabeza: 1657
1° 1657, 2° 3454, 3° 5206, 4° 8993, 5° 6542, 6° 6032, 7° 9594, 8° 9575, 9° 8982, 10° 0407, 11° 9952, 12° 1624, 13° 6710, 14° 4387, 15° 8057, 16° 4993, 17° 4659, 18° 8187, 19° 3149, 20° 7009
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 3294
1° 3294, 2° 4240, 3° 2573, 4° 9360, 5° 8993, 6° 6377, 7° 5023, 8° 2591, 9° 8038, 10° 1177, 11° 7769, 12° 0014, 13° 2152, 14° 0696, 15° 1034, 16° 8391, 17° 2428, 18° 1363, 19° 4583, 20° 1300
El Primero
Cabeza: 1054
1° 1054, 2° 4678, 3° 2832, 4° 0617, 5° 6174, 6° 5304, 7° 9378, 8° 0309, 9° 3660, 10° 4067, 11° 6540, 12° 9628, 13° 2307, 14° 1610, 15° 5019, 16° 8611, 17° 6058, 18° 9057, 19° 3556, 20° 3953
La Matutina
Cabeza: 4194
1° 4194, 2° 1854, 3° 3247, 4° 2074, 5° 1198, 6° 0437, 7° 5417, 8° 0863, 9° 6177, 10° 3851, 11° 9747, 12° 9148, 13° 3583, 14° 4012, 15° 4104, 16° 6527, 17° 9064, 18° 0623, 19° 5093, 20° 5711
La Vespertina
Cabeza: 8280
1° 8280, 2° 5368, 3° 0264, 4° 9734, 5° 8212, 6° 9697, 7° 1893, 8° 7751, 9° 7820, 10° 8946, 11° 2938, 12° 4483, 13° 4481, 14° 4642, 15° 9319, 16° 5053, 17° 1770, 18° 4542, 19° 1500, 20° 3104
La Nocturna
Cabeza: 0828
1° 0828, 2° 7174, 3° 2565, 4° 1236, 5° 8321, 6° 2214, 7° 9821, 8° 9049, 9° 8646, 10° 3492, 11° 4048, 12° 5225, 13° 4792, 14° 4265, 15° 5520, 16° 9329, 17° 1801, 18° 6782, 19° 6794, 20° 5187
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3601
1° 3601, 2° 7937, 3° 2009, 4° 0435, 5° 3049, 6° 5079, 7° 2966, 8° 4427, 9° 0386, 10° 2487, 11° 8682, 12° 5751, 13° 3532, 14° 3387, 15° 8236, 16° 6753, 17° 2942, 18° 2621, 19° 4776, 20° 8826
El Primero
Cabeza: 3262
1° 3262, 2° 7841, 3° 2233, 4° 1481, 5° 6089, 6° 7481, 7° 9014, 8° 5010, 9° 5725, 10° 8391, 11° 9924, 12° 2087, 13° 5098, 14° 1338, 15° 8154, 16° 0139, 17° 9356, 18° 2737, 19° 4213, 20° 7401
La Matutina
Cabeza: 9034
1° 9034, 2° 0626, 3° 4860, 4° 4575, 5° 0047, 6° 8314, 7° 3386, 8° 8904, 9° 8411, 10° 4985, 11° 8582, 12° 1298, 13° 3445, 14° 4974, 15° 7322, 16° 4538, 17° 4288, 18° 2244, 19° 4067, 20° 9752
La Vespertina
Cabeza: 7447
1° 7447, 2° 8529, 3° 5509, 4° 1409, 5° 3290, 6° 2515, 7° 8170, 8° 3337, 9° 4589, 10° 2249, 11° 5974, 12° 6487, 13° 1769, 14° 4229, 15° 3408, 16° 2315, 17° 3396, 18° 0696, 19° 4891, 20° 5039
La Nocturna
Cabeza: 9644
1° 9644, 2° 9075, 3° 8658, 4° 0181, 5° 9609, 6° 0476, 7° 0708, 8° 5317, 9° 4306, 10° 6563, 11° 6577, 12° 8249, 13° 0929, 14° 9995, 15° 9831, 16° 2610, 17° 2042, 18° 2046, 19° 9379, 20° 4982
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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