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Resultados de las quinielas de hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy viernes 18 de septiembre de 2026
Resultados de las quinielas de hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 18 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 7008
1° 7008, 2° 2977, 3° 1217, 4° 1645, 5° 2066, 6° 9361, 7° 3174, 8° 3968, 9° 4063, 10° 3845, 11° 5277, 12° 4919, 13° 6457, 14° 6889, 15° 7234, 16° 1029, 17° 7764, 18° 1052, 19° 9066, 20° 9609

El Primero

Cabeza: 0429
1° 0429, 2° 0809, 3° 2158, 4° 1753, 5° 2351, 6° 4303, 7° 5739, 8° 3966, 9° 4264, 10° 4460, 11° 4310, 12° 3959, 13° 6442, 14° 8925, 15° 2135, 16° 7990, 17° 8904, 18° 8858, 19° 9315, 20° 9995

La Matutina

Cabeza: 0135
1° 0135, 2° 0686, 3° 1186, 4° 5177, 5° 6312, 6° 7807, 7° 3459, 8° 2163, 9° 3115, 10° 7198, 11° 5467, 12° 6025, 13° 6260, 14° 6556, 15° 1933, 16° 7781, 17° 1361, 18° 8915, 19° 5015, 20° 1030

La Vespertina

Cabeza: 0226
1° 0226, 2° 0916, 3° 1421, 4° 3958, 5° 2008, 6° 2983, 7° 3087, 8° 3755, 9° 4279, 10° 0416, 11° 5044, 12° 5820, 13° 1403, 14° 4062, 15° 3208, 16° 2082, 17° 4316, 18° 8734, 19° 9474, 20° 4391

La Nocturna

Cabeza: 0102
1° 0102, 2° 0742, 3° 0668, 4° 3250, 5° 2410, 6° 6635, 7° 3473, 8° 3915, 9° 3581, 10° 8451, 11° 9955, 12° 0107, 13° 3292, 14° 6903, 15° 6887, 16° 6712, 17° 8355, 18° 8992, 19° 0812, 20° 3473

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 5360
1° 5360, 2° 5129, 3° 5299, 4° 4789, 5° 5655, 6° 6961, 7° 3994, 8° 1838, 9° 7372, 10° 9909, 11° 2532, 12° 0455, 13° 5873, 14° 4041, 15° 8850, 16° 3211, 17° 0415, 18° 5857, 19° 4955, 20° 6367

El Primero

Cabeza: 1701
1° 1701, 2° 6880, 3° 3889, 4° 0564, 5° 3991, 6° 2879, 7° 3671, 8° 3078, 9° 3610, 10° 1440, 11° 0495, 12° 2427, 13° 2340, 14° 0570, 15° 0878, 16° 8451, 17° 9556, 18° 7220, 19° 8578, 20° 8815

La Matutina

Cabeza: 7996
1° 7996, 2° 8601, 3° 3547, 4° 3654, 5° 0446, 6° 1639, 7° 0935, 8° 7925, 9° 3816, 10° 3434, 11° 1271, 12° 3594, 13° 1586, 14° 3912, 15° 4627, 16° 5832, 17° 9606, 18° 5361, 19° 4888, 20° 2582

La Vespertina

Cabeza: 8776
1° 8776, 2° 4317, 3° 7396, 4° 2453, 5° 4394, 6° 5963, 7° 8957, 8° 2786, 9° 8183, 10° 2648, 11° 2896, 12° 3364, 13° 0132, 14° 5147, 15° 9699, 16° 5338, 17° 2220, 18° 2404, 19° 4917, 20° 6363

La Nocturna

Cabeza: 1869
1° 1869, 2° 1166, 3° 3322, 4° 2321, 5° 8804, 6° 5283, 7° 9476, 8° 2612, 9° 7700, 10° 5108, 11° 3082, 12° 2215, 13° 2613, 14° 9205, 15° 8849, 16° 7248, 17° 1167, 18° 1645, 19° 9602, 20° 7322

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7502
1° 7502, 2° 0397, 3° 7105, 4° 0109, 5° 8679, 6° 6994, 7° 2390, 8° 3724, 9° 2125, 10° 4361, 11° 4473, 12° 8524, 13° 3274, 14° 3669, 15° 4544, 16° 7769, 17° 1940, 18° 5298, 19° 4410, 20° 6737

El Primero

Cabeza: 8144
1° 8144, 2° 7868, 3° 7181, 4° 8134, 5° 4000, 6° 6945, 7° 5448, 8° 4704, 9° 8459, 10° 4972, 11° 0840, 12° 9239, 13° 0259, 14° 3819, 15° 8984, 16° 4335, 17° 0928, 18° 7798, 19° 2022, 20° 5614

La Matutina

Cabeza: 0910
1° 0910, 2° 7038, 3° 2082, 4° 6024, 5° 4117, 6° 2906, 7° 8910, 8° 5987, 9° 1262, 10° 5656, 11° 6999, 12° 4751, 13° 6685, 14° 0572, 15° 3532, 16° 8684, 17° 3800, 18° 5148, 19° 0640, 20° 1186

La Vespertina

Cabeza: 6317
1° 6317, 2° 1552, 3° 5833, 4° 0456, 5° 5186, 6° 2024, 7° 5963, 8° 9112, 9° 4880, 10° 7999, 11° 3310, 12° 3791, 13° 1202, 14° 8876, 15° 8422, 16° 7719, 17° 1099, 18° 4439, 19° 2013, 20° 3057

La Nocturna

Cabeza: 1657
1° 1657, 2° 3454, 3° 5206, 4° 8993, 5° 6542, 6° 6032, 7° 9594, 8° 9575, 9° 8982, 10° 0407, 11° 9952, 12° 1624, 13° 6710, 14° 4387, 15° 8057, 16° 4993, 17° 4659, 18° 8187, 19° 3149, 20° 7009

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 3294
1° 3294, 2° 4240, 3° 2573, 4° 9360, 5° 8993, 6° 6377, 7° 5023, 8° 2591, 9° 8038, 10° 1177, 11° 7769, 12° 0014, 13° 2152, 14° 0696, 15° 1034, 16° 8391, 17° 2428, 18° 1363, 19° 4583, 20° 1300

El Primero

Cabeza: 1054
1° 1054, 2° 4678, 3° 2832, 4° 0617, 5° 6174, 6° 5304, 7° 9378, 8° 0309, 9° 3660, 10° 4067, 11° 6540, 12° 9628, 13° 2307, 14° 1610, 15° 5019, 16° 8611, 17° 6058, 18° 9057, 19° 3556, 20° 3953

La Matutina

Cabeza: 4194
1° 4194, 2° 1854, 3° 3247, 4° 2074, 5° 1198, 6° 0437, 7° 5417, 8° 0863, 9° 6177, 10° 3851, 11° 9747, 12° 9148, 13° 3583, 14° 4012, 15° 4104, 16° 6527, 17° 9064, 18° 0623, 19° 5093, 20° 5711

La Vespertina

Cabeza: 8280
1° 8280, 2° 5368, 3° 0264, 4° 9734, 5° 8212, 6° 9697, 7° 1893, 8° 7751, 9° 7820, 10° 8946, 11° 2938, 12° 4483, 13° 4481, 14° 4642, 15° 9319, 16° 5053, 17° 1770, 18° 4542, 19° 1500, 20° 3104

La Nocturna

Cabeza: 0828
1° 0828, 2° 7174, 3° 2565, 4° 1236, 5° 8321, 6° 2214, 7° 9821, 8° 9049, 9° 8646, 10° 3492, 11° 4048, 12° 5225, 13° 4792, 14° 4265, 15° 5520, 16° 9329, 17° 1801, 18° 6782, 19° 6794, 20° 5187

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3601
1° 3601, 2° 7937, 3° 2009, 4° 0435, 5° 3049, 6° 5079, 7° 2966, 8° 4427, 9° 0386, 10° 2487, 11° 8682, 12° 5751, 13° 3532, 14° 3387, 15° 8236, 16° 6753, 17° 2942, 18° 2621, 19° 4776, 20° 8826

El Primero

Cabeza: 3262
1° 3262, 2° 7841, 3° 2233, 4° 1481, 5° 6089, 6° 7481, 7° 9014, 8° 5010, 9° 5725, 10° 8391, 11° 9924, 12° 2087, 13° 5098, 14° 1338, 15° 8154, 16° 0139, 17° 9356, 18° 2737, 19° 4213, 20° 7401

La Matutina

Cabeza: 9034
1° 9034, 2° 0626, 3° 4860, 4° 4575, 5° 0047, 6° 8314, 7° 3386, 8° 8904, 9° 8411, 10° 4985, 11° 8582, 12° 1298, 13° 3445, 14° 4974, 15° 7322, 16° 4538, 17° 4288, 18° 2244, 19° 4067, 20° 9752

La Vespertina

Cabeza: 7447
1° 7447, 2° 8529, 3° 5509, 4° 1409, 5° 3290, 6° 2515, 7° 8170, 8° 3337, 9° 4589, 10° 2249, 11° 5974, 12° 6487, 13° 1769, 14° 4229, 15° 3408, 16° 2315, 17° 3396, 18° 0696, 19° 4891, 20° 5039

La Nocturna

Cabeza: 9644
1° 9644, 2° 9075, 3° 8658, 4° 0181, 5° 9609, 6° 0476, 7° 0708, 8° 5317, 9° 4306, 10° 6563, 11° 6577, 12° 8249, 13° 0929, 14° 9995, 15° 9831, 16° 2610, 17° 2042, 18° 2046, 19° 9379, 20° 4982

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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