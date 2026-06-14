Quini 6: mirá los resultados de este domingo 14 de junio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 6.000 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3382, que puso en juego un pozo millonario de más de 6.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.100 millones de pesos . Salieron los números 30, 21, 02, 10, 36 y 18. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.180 millones de pesos . Salieron los números 21, 33, 44, 25, 27 y 00. En esta modalidad no hubo ganadores.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.600 millones de pesos y salieron los números 41, 17, 11, 28, 13 y 18. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 470 millones de pesos, los números favorecidos fueron 00, 11, 10, 34, 25 y 16. Hubo 21 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $22 millones cada uno. Uno de ellos es de Neuquén, entre otras provincias.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 7.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

quini 6 navidad

Mirá los resultados del último sorteo de Quini 6

El Quini 6, en su edición 3381, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.741 millones de pesos. Salieron los números 17, 33, 28, 27, 26 y 01 En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.165 millones de pesos. Salieron los números 04, 08, 09, 15, 28 y 00. En esta modalidad no hubo ganadores.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.014 millones de pesos y salieron los números 12, 35, 33, 14, 16 y 05. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 373 millones de pesos, los números favorecidos fueron 12, 09, 21, 41, 16 y 33. Hubo 57 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $6 millones cada uno. Uno de ellos es de Neuquén y otro de Río Negro, entre otras provincias.