Un camión quedó colgado en el ingreso a La Dolfina y hubo que desplegar un operativo especial

El hecho ocurrió sobre la Circunvalación de la Ruta 22. No hubo heridos ni daños en la calzada, pero fue necesaria una grúa telescópica para retirar el semi.

Un camión de gran porte quedó colgado este domingo en el ingreso al barrio La Dolfina, de Plottier, en la zona de la Circunvalación de la Ruta 22, y generó un importante operativo preventivo que se extendió durante varias horas. El incidente no dejó personas heridas, aunque sí provocó daños en la parte trasera del propio semirremolque.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando el conductor del camión intentó ingresar a un predio lindante al sector donde finalmente quedó varado. Según informaron desde Defensa Civil a LM Neuquén , el vehículo pertenece a una empresa de Bahía Blanca que se encuentra radicándose en la zona y estaba trasladando equipamiento hacia ese lugar.

De acuerdo con la explicación brindada por el área municipal, la maniobra se complicó al momento de doblar. El conductor habría cerrado demasiado el giro y la parte trasera del semi terminó desbarrancando, hasta quedar colgada en el desnivel ubicado junto al camino de ingreso.

Desde Defensa Civil confirmaron que no hubo personas heridas y que el chofer, oriundo de Bahía Blanca, se encontraba en buen estado de salud. También aclararon que el incidente no provocó daños sobre la ruta, ni afectó postes, cartelería u otros elementos de la infraestructura vial.

La única rotura registrada fue en la parte trasera del propio semirremolque, como consecuencia de la forma en que quedó apoyado y suspendido sobre el desnivel. “No rompió nada de la ruta”, indicaron desde el área que intervino en el operativo.

El desconocimiento del terreno y de las características del acceso habría sido uno de los factores que influyó en la maniobra. El ingreso al sector presenta un espacio reducido para vehículos de gran porte, especialmente cuando se trata de camiones con semirremolque y carga pesada.

camión remolque Plottier (1)

Una grúa telescópica trabajó para retirar el camión

Tras el incidente, la empresa propietaria del camión se hizo cargo de los costos del operativo y contrató una grúa telescópica para poder retirar el semirremolque de manera segura. La tarea demandó varias horas debido al tamaño del vehículo y a la complejidad de la posición en la que había quedado.

Mientras se desarrollaban los trabajos, personal de Defensa Civil y de Tránsito Municipal llevó adelante tareas de prevención en el lugar. El objetivo fue ordenar la circulación, evitar riesgos para otros conductores y acompañar las maniobras de la grúa hasta que el vehículo pudiera ser retirado.

El operativo finalizó alrededor de las 18, cuando el camión fue removido por completo y la zona quedó liberada. Desde el municipio remarcaron que la intervención se realizó sin mayores complicaciones y que no fue necesario asistir a personas lesionadas.

El episodio llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, debido a la posición en la que quedó el camión durante gran parte de la jornada. Sin embargo, las autoridades destacaron que la situación pudo resolverse sin consecuencias graves y sin daños en la vía pública.