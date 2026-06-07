Quini 6: mirá los resultados de este domingo 7 de junio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.400 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3380, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.503 millones de pesos . Salieron los números 13, 29, 41, 27, 17 y 07. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.503 millones de pesos . Salieron los números 03, 06, 21, 29, 08 y 20. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en Corrientes.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.581 millones de pesos y salieron los números 42, 17, 12, 39, 22, 32. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 494 millones de pesos, los números favorecidos fueron 31, 12, 21, 23, 41 y 45. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $20 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.600 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

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Mirá los resultados del último sorteo de Quini 6

El Quini 6, en su edición 3379, que puso en juego un pozo millonario de más de 3.900 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.116 millones de pesos. Salieron los números 23, 28, 26, 08, 07 y 27. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.166 millones de pesos. Salieron los números 14, 22, 42, 28, 24 y 27. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 972 millones de pesos y salieron los números 14, 33, 42, 40, 23 y 07. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 380 millones de pesos, los números favorecidos fueron 14, 06, 25, 09, 43 y 16. Hubo 32 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $11 millones cada uno. De ese total, uno es de Río Negro.