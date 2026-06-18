La neuquina que sueña con llegar a la Selección Argentina de hockey sobre hielo

Martina Gutierrez Christiansen tiene por delante un desafío gigante en su carrera en el hockey sobre hielo. Además, practica roller hockey y también está en la preselección.

Cuando recibió la noticia, apenas podía creerlo. Fueron muchos años de entrenamientos, viajes y concentraciones en distintos puntos del país para perseguir un sueño poco común en Neuquén . A los 15 años, el esfuerzo de Martina Gutiérrez Christiansen tuvo recompensa: fue seleccionada para integrar la Selección Argentina de Hockey sobre Hielo U16, que disputará el torneo The Amerigol LATAM Cup 2026, del 1 al 9 de agosto en Estados Unidos.

"La verdad, no me la esperaba; fue bastante difícil. Estuve mucho tiempo practicando, yendo a los camps que había en varias partes de Argentina, y se me dio la oportunidad hace dos o tres semanas, cuando fui al último camp. Ahí me dijeron que estaba convocada para la selección de hielo", contó la joven a LMNeuquén.

La convocatoria representa un enorme paso en su carrera y también un motivo de orgullo para toda la provincia. Martina es la única representante neuquina convocada para esta disciplina y lleva consigo una historia de mucho esfuerzo que comenzó antes de calzarse los patines sobre hielo.

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En realidad, su vínculo con el hockey sobre patines empezó hace una década en Neuquén Roller Hockey, donde dio sus primeros pasos y donde todavía continúa entrenando. Hace tres años, decidió incursionar en el hielo, donde alcanzó un gran rendimiento.

"La verdad es bastante emocionante, para mi familia también, porque es muy lejos; se juega en Estados Unidos y es un paso muy grande para mí en este deporte. En realidad, yo hago hockey sobre roller hace 10 años y empecé hace tres años, más o menos, en hielo", explicó.

Un deporte diferente que la atrapó desde el primer día

Martina reconoce que encontró en el hockey sobre hielo una disciplina que reúne todo lo que le gusta del deporte: adrenalina, intensidad e impacto. "Me interesó cómo se maneja el hockey, las jugadas. Es un deporte de bastante impacto y explosividad, así que eso es lo que me gusta. Básicamente, me gustó el hielo también, porque con el roller son bastante parecidos", contó.

Incluso explica, para aquel distraído, cómo ambas modalidades están relacionadas: "Básicamente, es un deporte de hielo que fue adaptándose en Estados Unidos, ya que en verano no hacía el frío del invierno, así que fueron adaptando el patín roller".

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Los días de entrenamiento para Martina son de mucha intensidad durante toda la semana. En Neuquén, forma parte del equipo NQN Roller Hockey y pasa gran parte de la semana en el oeste de la ciudad.

"Entreno en el estadio Ruca Che los lunes, miércoles, viernes y sábados a la mañana. Los lunes, miércoles y viernes entrenamos de seis y media a ocho y media", contó.

Pero para crecer en el hockey sobre hielo también debe salir de la provincia. Tierra del Fuego y Buenos Aires son los destinos principales; sin embargo, durante la semana se mueve a Centenario para entrenar en la pista de UPCN.

Los viajes, los camps y el sueño de jugar en una pista oficial

La apertura de la pista del UPCN en Centenario significó un avance importante para su preparación. Allí trabaja junto a Esteban Paladino, exjugador de hockey sobre hielo, quien sigue la planificación enviada desde el seleccionado argentino. "Sí, viajo bastante. Ahora se abrió la cancha UPCN en Centenario y, gracias a esa cancha, yo puedo practicar para la copa. Soy la única de Neuquén que fue seleccionada para el hockey sobre hielo, bastante orgullosa", comentó.

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Además, las convocatorias nacionales la llevan frecuentemente a distintas ciudades del país, lo que involucra un esfuerzo económico grande para la familia. "Sí, bastante seguido. Más o menos somos como 40 o 50 chicos, y los camps a veces se hacen en Ushuaia, en una cancha de 60 por 30 que son las medidas oficiales, y en Buenos Aires, en la cancha de Fantasy", contó.

Entre ambos destinos, tiene una preferencia especial: el fin del mundo. "La verdad, me gusta más Ushuaia porque tiene las canchas oficiales y es al aire libre. A veces viajo con mis papás. Lo disfruto bastante: Ushuaia, la nieve y, aparte, el hockey", aseguró.

Un 2026 con dos desafíos internacionales

La convocatoria al seleccionado de hockey sobre hielo no es el único objetivo importante que tendrá este año. Martina también integra el preseleccionado argentino de roller hockey, que disputará una competencia internacional en Paraguay durante octubre.

Serán dos oportunidades para representar al país y también a Neuquén en el plano internacional. Sin embargo, el sueño también tiene un importante costo económico. El viaje a Estados Unidos demanda una inversión que la familia comenzó a afrontar con una campaña de colaboración. "Estamos viendo los pasajes, que salen más o menos 3000 dólares, que son alrededor de 4 millones de pesos. Estamos juntando plata para poder pagar el pasaje, el hospedaje y todo lo que se requiere para viajar", comentó.

Ante esta situación, para juntar fondos y poder afrontar los gastos, la familia dejó un alias (Nqnroller, a nombre de Darío Damián Gutiérrez) y apela a la solidaridad de la comunidad.