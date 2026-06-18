Un neuquino donó sus órganos y salvó cinco vidas: el video del operativo que emocionó en TikTok

Una anestesióloga mostró el detrás de escena de una ablación realizada en Neuquén y destacó el enorme trabajo que se activa para que un trasplante sea posible.

Un operativo de ablación de órganos realizado en Neuquén conmovió en redes sociales luego de que la anestesióloga Sonia Dacof compartiera en TikTok el detrás de escena de una misión médica cargada de urgencia, profesionalismo y emoción. El procedimiento permitió trasladar órganos que darán una nueva oportunidad de vida a varias personas que esperaban un trasplante.

La médica registró parte del viaje de un equipo de salud que salió desde Buenos Aires rumbo a Neuquén para realizar la ablación de un hígado. En el video, que rápidamente generó repercusión, explicó con respeto y claridad cada paso del operativo, desde la salida hacia el aeropuerto hasta el regreso con el órgano para concretar el trasplante.

“Vengan conmigo a vivir este dramático operativo a Neuquén a buscar un hígado”, comienza diciendo la anestesióloga en la publicación. Luego explicó que la ablación es “la operación para sacar los órganos y llevarlos a nuestro pacientito y darle una oportunidad de vida”.

La profesional remarcó, desde el inicio, que detrás de cada donación hay una familia atravesando el dolor más profundo. Por eso, planteó el video como una forma de mostrar el trabajo que se realiza con enorme respeto hacia quienes, en medio de una pérdida, deciden acompañar la donación de órganos.

Ablación de órganos Neuqué (1)

Un operativo nocturno, tres vuelos y una carrera contra el tiempo

El operativo comenzó cerca de las 21, cuando se activó el traslado del equipo médico desde Buenos Aires hacia Neuquén. En la combi rumbo al avión viajaban profesionales que tenían una misión precisa: llegar al hospital, realizar la ablación y regresar cuanto antes con el órgano.

“Somos todo un equipo de mujeres: instrumentadora, cirujana y anestesióloga”, contó Dacof durante el viaje, mientras mostraba parte de la logística que se pone en marcha en este tipo de procedimientos.

El equipo aterrizó en Neuquén a las 00:38. Al bajar del avión, ya las esperaba personal de seguridad aeroportuaria y una ambulancia para trasladarlas hasta el hospital. También llevaron desde Buenos Aires todo el instrumental necesario para realizar la intervención.

A la 1:03 llegaron al centro de salud. Allí, la anestesióloga se dirigió primero a terapia intensiva para ver al donante y luego comenzó la preparación del quirófano. Durante toda la madrugada, el equipo trabajó en una cirugía silenciosa y decisiva, con tiempos ajustados y una coordinación precisa.

Según relató Dacof, a las 3:36 se realizó el clampeo de la aorta y dejó de latir el corazón del donante. “Se termina mi tarea, pero el equipo sigue operando”, explicó. Mientras tanto, se infundió la solución criopreservadora para conservar los órganos en condiciones hasta su traslado.

A las 5:26 el procedimiento finalizó y el equipo salió nuevamente rumbo al avión. En el caso del hígado, la médica detalló que el tiempo de isquemia, es decir, el período durante el cual el órgano puede permanecer fuera del cuerpo, es de aproximadamente ocho horas. Por eso, cada minuto cuenta.

El regreso a Buenos Aires comenzó cerca de las 5:58. A las 7:15, el equipo ya estaba llegando a destino. Mientras la anestesióloga regresaba a su casa, sus compañeras continuaban camino al hospital con el órgano, donde la paciente receptora ya estaba en quirófano.

DONAR SALVA VIDAS. Ablación a Neuquén.

“La cantidad de gente que trabaja para salvar una vida”

Uno de los puntos más fuertes del video es el mensaje que la médica buscó transmitir: la donación y el trasplante de órganos son procedimientos serios, transparentes y profundamente coordinados.

Dacof hizo especial hincapié en desarmar mitos vinculados a la donación. “Quiero que vean toda la cantidad de gente que va a trabajar para salvar una vida. Y que vean que eso de robar órganos es una pavada. Es algo muy serio y con mucho compromiso”, expresó.

La anestesióloga aclaró además que no filmó dentro del quirófano ni mostró imágenes sensibles, tanto porque estaba trabajando como por respeto a la familia del donante. “No firmé nada en quirófano, obviamente, primero porque estaba trabajando y segundo por respeto a la familia del donante”, explicó.

En ese sentido, remarcó que muchas veces se piensa que los equipos médicos “van a buscar un órgano”, cuando en realidad realizan una cirugía completa sobre el donante para extraer los órganos que luego serán trasplantados.

La médica enumeró también a todos los actores que forman parte de estos operativos: ambulancieros, policías, pilotos, personal aeroportuario, equipos de terapia intensiva, instrumentadores, cirujanos, anestesiólogos, personal de quirófano, profesionales del hospital neuquino, organismos de procuración y equipos médicos del hospital receptor.

“Toda esa gente coordinada y trabajando en pos de salvar un montón de vidas”, resumió.

Un solo donante, varias oportunidades de vida

En el caso del operativo realizado en Neuquén, la anestesióloga contó que el hígado sería destinado a una paciente pediátrica que ya estaba siendo intervenida en Buenos Aires. También explicó que, además del hígado, se ablacionaron páncreas y riñones.

“En este caso, como dije, este hígado va a salvar a dos personas, pero también se sacó páncreas y riñones. Así que se van a salvar muchas vidas más”, señaló.

El neuquino pudo salvar cinco vidas: 2 trasplantes hepáticos (se fracciona el hígado), 2 trasplantes renales y 1 trasplante de páncreas.

El video dejó en evidencia el enorme impacto que puede tener una decisión solidaria. Un solo donante puede transformar el destino de varias personas y de sus familias, que esperan durante meses o años una oportunidad de vida.

Por eso, el cierre de la médica estuvo dedicado especialmente a las familias donantes. “Agradecer a todas las familias que en el momento más doloroso, que es perder un ser querido, hacen este gesto maravilloso por estas familias”, expresó.

La publicación se convirtió así en una ventana poco habitual hacia el interior de un operativo de ablación: una madrugada de vuelos, ambulancias, quirófanos y equipos de salud trabajando contra reloj, pero también una historia profundamente humana. La de una familia neuquina que, en medio del dolor, permitió que otras vidas pudieran continuar.