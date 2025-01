Neuquén tiene la tasa más alta de donantes de órganos del país

La provincia se ubica en primer lugar en Argentina, con un índice de 41,62 donantes por millón de habitantes, mientras que la media nacional es de 17,78. " Pudimos trasplantar muchos pacientes que estaban en lista de espera, sobre todo renales, porque la lista de espera es variable pero la de riñón es más larga, es gente que está con diálisis y puede esperar hasta que llega un órgano y en otros órganos no hay mucho tiempo para esperar", explicó la referente provincial de Donación y Trasplante y del CUCAI Neuquén, Sandra González Cruz.

Y valoró que este año fue fructífero para todos. "Logramos mantener un trabajo continuo. Se sumaron hospitales con los que antes no trabajábamos, eso hizo que desde el punto de vista de las cifras podamos estar tan elevados comparativamente con las tasas de otras provincias y otros países", indicó en diálogo con LU5.

Asimismo, reconoció que se han trasplantado muchos pacientes en la provincia, donde se han desarrollado dos trasplantes en salud pública dentro del hospital Castro Rendón "con órganos nuestros generados por Neuquén".

trasplante donación de órganos

Respecto al liderazgo en el ranking nacional, González explicó que "es un modo objetivo de demostrar que hay mayor accesibilidad, cumplimos con los objetivos de aumentar cantidad de órganos para generar trasplantes y nos hace bien para poder compararnos con los demás. No nos la creemos, no digo que seamos buenos, es que las demás provincias no generan la cantidad de órganos que deberían. Nos cuesta muchísimo estar a la altura de la gente".

Actualmente, la Provincia se está haciendo cargo de la compra de inmunosupresores, un medicamento que las y los pacientes trasplantados deben tomar de por vida para evitar el rechazo de los órganos, hasta tanto se regularicen las compras por parte de Nación.

La especialista se refirió a la cantidad de personas que se encuentran en lista de espera, y afirmó que hay un promedio de 200 personas, y otras 200 más que están siendo estudiadas para poder ingresar a la lista, entre 400 y 500 que se promueve el ingreso. "Es muy difícil ser donante de órganos, hay que cumplir ciertos requisitos, pero comparativamente si generamos muchos donantes, pero nos falta un montón. Cuando distribuimos los órganos tenemos en cuenta muchos factores, como grupo sanguíneo, genética, antecedentes clínicos, no existe el órgano ideal sino para la persona que lo necesita", detalló.

En relación a los principales trasplantes que se llevan a cabo, González confirmó que en primer lugar se encuentran los de riñón, el de hígado segundo y pulmón en tercer puesto. "En estos dos últimos casos, hasta hace poco tiempo los pacientes no entraban en lista de espera, porque fallecían si poder entrar en lista. Ahora que está habilitado este quipo de Neuquén las posibilidades de estudiarlo aumentaron como así también su accesibilidad; ha aumentado la lista de trasplante de pulmón".

En la provincia del Neuquén hay Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”, el Hospital “Jorge Juan Pose” de Zapala, el Hospital “Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes, y la Clínica Pasteur. Lo que significa que estas instituciones cuentan con infraestructura y equipos capacitados en el proceso de donación y garantizan la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante.