Barrelier aseguró que no asesinó a Agostina Vega y la Justicia agravó la acusación en su contra

El principal acusado por la muerte de la menor de 14 años se presentó hoy ante la Justicia. Los detalles que dio su abogado.

Este martes al mediodía, Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se presentó ante la Justicia. Pero negó el femicidio de Agostina y se abstuvo a declarar.

El fiscal Garzón agravó la imputación y lo acusa de homicidio triplemente calificado por a levosía, criminis causae y femicidio.

Su abogado, Jorge Cassini, explicó que “Se le tomó declaración, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo a seguir declarando”. Consultado sobre el estado anímico de Barrelier, expresó: “Bien no lo veo, no se lo ve una persona feliz”.

Este martes se esperaba la declaración del principal sospechoso, pero la instancia no se concretó por decisión del detenido. En paralelo, la fiscalía citó para este miércoles a Osvaldo Fassetta, de 47 años, y a Soledad Andreani, de 43, ambos investigados por presunto encubrimiento agravado.

barrelier A cuatro días del hallazgo del cuerpo de Agostina, Instituto Atlético Central Córdoba emitió un contundente comunicado.

La hipótesis judicial establece que el crimen no lo cometió una sola persona, por lo que los investigadores sostienen que cada uno de los acusados habría tenido una participación específica antes o después del asesinato.

El Ministerio Público Fiscal indica que Barrelier habría engañado a Agostina, abusó de ella y luego habría sido estrangulada para ocultar el ataque.

La acusación sostiene además que, en busca de impunidad, intentó desaparecer el cuerpo. En ese marco aparecen los presuntos encubrimientos investigados.