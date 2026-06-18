Femicidio de Agostina Vega: qué declaración hizo Fasseta, el amigo que vivía en la casa de Claudio Barrelier

Era inquilino de la casa en la que se sospecha se cometió el brutal crimen de la adolescente. Cuáles son las sospechas.

En el marco de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega , ocurrido hace tres semanas en Córdoba, el fiscal Raúl Garzón tomó declaración indagatoria este jueves, a Osvaldo Fassetta , quien seguirá detenido por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género.

El hombre- uno de los tres detenidos hasta el momento - negó los hechos y se abstuvo de declarar . Retornó a la Cárcel de Bouwer, informaron fuentes judiciales a La Voz.

Fassetta es amigo de Claudio Barrelier , quien está acusado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado. Era inquilino de la casa del barrio Cofico donde se presume que ocurrió el brutal femicidio de la adolescente de 14 años.

La indagatoria a Fassetta fue en los Tribunales II de Córdoba. Había gran expectativa por lo que pudiera ocurrir, ya que más allá de que Fassetta podía negar los hechos y no declarar, tal como lo hizo, había que esperar si el fiscal le mantenía la imputación o si se la agravaba. Finalmente su calificación siguió sin alteraciones.

abogado de Osvaldo Fassetta

Hasta el momento se presume que Fassetta estaba viviendo en la casa cuando presuntamente ocurrió el femicidio, y además de mantener contactos con la madre de Agostina en las primeras horas supuestamente tratando de despistarla.

El abogado de Fassetta sostiene la inocencia

El abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, sostiene que su cliente es inocente y que no tiene nada que ver con la causa.

El letrado fue más allá y, a la vez que cuestiona la pesquisa, viene señalando que pareciera que la causa quiere “cerrarse” en “la hipótesis de un depravado sexual”. En la misma línea, insiste que debería investigarse otra hipótesis como la de una venganza.

Desde la fiscalía y la Policía señalan que, por ahora, no hay elementos que sostengan la posibilidad de una venganza. Para Garzón, Barrelier actuó como un depravado sexual.

Declarará Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka y expareja de Barrelier

En este contexto está previsto que mañana viernes sea indagada Soledad Andreani, la exnovia de Barrelier y quien trabajaba en el bar Wachitas. La mujer está presa también por presunto encubrimiento agravado en contexto de violencia de género.

Soledad Andreani

Está acusada, por lo menos, de haberle prestado su auto Ford Ka Negro a Barrelier. Con ese auto, se sospecha, fueron trasladados los restos de Agostina desde Cofico hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Sus abogados insisten que es inocente.

Encuentros del fiscal con los padres de Agostina

Por su parte, el fiscal Garzón fue el miércoles a la Jefatura de Policía de Córdoba y, en la Unidad Judicial de Homicidios, se encontró con los padres de Agostina, Melisa Heredia y Gabriel Vega, por separado. También se reunió con los abuelos maternos. Estuvieron presentes los abogados querellantes Carlos Nayi y Fernanda Alaniz.

Según trascendió, el fiscal dialogó con las partes y les explicó cómo está la causa. La presencia de la mamá de Agostina no pasó inadvertida: la mujer reapareció luego de haber estado internada varias jornadas tras el hallazgo del cuerpo de su hija.

En paralelo, este miércoles se vivieron horas turbulentas en la Jefatura de Policía de Córdoba tras la presentación de una testigo aportada por la abogada querellante Alaniz, que representa al padre de Agostina.

La mujer fue atendida por el propio fiscal Garzón, quien oyó lo que tenía para decir. La joven declaró haber “trabajado para Andreani en el local Wachitas”, que quedó en el centro de las miradas tras este femicidio.

Desde ámbitos de la causa se insiste que entre el femicidio y Wachitas no hay conexión, según los elementos surgidos hasta ahora. La testigo dijo que Andreani manejaba a un grupo de mujeres que “se prostituían en el local nocturno”.