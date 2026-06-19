Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial que reemplaza a Manuel Adorni

En el marco de sus recientes escándalos, el jefe de Gabinete confirmó que se corre de la comunicación oficial del Gobierno de Javier Milei.

sEn una jornada cargada de movimientos institucionales en el seno del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó la designación del economista y académico Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, dejando entonces, y mientras sigue envuelto en polémicas, las comunicaciones oficiales.

Ravier asumirá de este modo la responsabilidad de conducir las habituales conferencias de prensa y coordinar la comunicación oficial de la gestión de Javier Milei .

La decisión terminó de sellarse durante un encuentro clave mantenido en la residencia oficial, donde el ministro coordinador y el mandatario terminaron de pulir los detalles del nombramiento. La llegada de Ravier sería en reemplazo de Javier Lanari , el actual secretario de Comunicación y Prensa.

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Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

El anuncio oficial de Manuel Adorni

El propio jefe de Gabinete fue el encargado de formalizar la designación mediante un breve texto publicado en sus redes sociales. "Reunidos en Olivos con el presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial", anunció Adorni.

En el mismo mensaje, el jefe de ministros aprovechó para enviarle un afectuoso saludo de respaldo a quien tomará el control del atril de la Casa de Gobierno: "Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin".

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Quién es Adrián Ravier

Ravier es diputado nacional por la provincia de La Pampa en el periodo 2025-2029 y fue director académico de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza (LLA) fundada por Agustín Laje.

Porteño pero desde hace 15 años radicado en Santa Rosa, capital de La Pampa Ravier, de 48 años, es Licenciado en Economía recibido en la Universidad de Buenos Aires y presidente de La Libertad Avanza en esa provincia. El año pasado ganó su banca como diputado nacional al encabezar una alianza electoral por la fusión con el PRO.

De estrecho vínculo con Laje, Ravier reemplazará a Adorni como la cara del gobierno para las comunicaciones y las conferencias de prensa.

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