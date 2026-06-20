Hallaron muerto a un hombre en un pozo de agua: investigan si fue asesinado

El cuerpo de un hombre con heridas punzantes fue hallado en un pozo de agua en Guaymallén. La víctima tenía antecedentes penales.

Hallaron muerto a un hombre en un pozo de agua en Guaymallén

Hallaron muerto a un hombre en un pozo de agua en Guaymallén

La Policía de Mendoza investiga la muerte de un hombre de 44 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un pozo de agua en una finca del departamento de Guaymallén . El hallazgo activó un importante operativo de rescate durante la noche del viernes.

El descubrimiento ocurrió en el kilómetro 8, en un distrito ubicado en el límite entre Guaymallén y Maipú. Entre las 21 y las 22 horas, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el interior del pozo.

Al arribar al lugar, personal policial solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios de ambas localidades, quienes realizaron un operativo de rescate que se extendió durante varias horas debido a la oscuridad y la complejidad de acceso. El cuerpo fue finalmente extraído alrededor de la 1.05 de la madrugada.

El cuerpo tenía heridas punzantes

Una vez recuperado el cadáver, intervino personal de Policía Científica, que constató la existencia de tres heridas punzoperforantes, lo que en un primer momento orientó la investigación hacia la hipótesis de un posible homicidio.

Sin embargo, con el avance de las pericias preliminares, surgieron nuevas líneas de investigación que analizan la posibilidad de que las lesiones hayan sido producto de una caída dentro del pozo y del contacto con hierros presentes en su interior.

bomberos-voluntarios

La víctima fue identificada como D. P. C., de 44 años. Según informaron fuentes policiales, el hombre registraba antecedentes penales por distintos hechos, entre ellos robo agravado, privación ilegítima de la libertad con acceso carnal, hurto simple y lesiones leves y daño.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén y de la División Homicidios, que trabajan para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

FUENTE: Con info de Los Andes