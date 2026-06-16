El desgarrador posteo en redes del papá de Gaspi.

Ricardo Héctor Prim eligió su cuenta de Facebook para despedirse de su hijo quién falleció el domingo en un accidente aéreo en Brasil.

Durante la jornada del domingo, una noticia sacudió a la Internet: un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis muertos y entre las fatales víctimas estuvo Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en las redes conocido como Gaspi , referente de YouTube en la Argentina, y querido por miles de seguidores en el mundo de habla hispana.

Mientras la noticia se expandía por redes y portales, el dolor se volvió personal y profundo en los mensajes que su papá, Ricardo Héctor Prim , eligió compartir públicamente para despedirse de su hijo. Ricardo, que es dueño de un local de libros en Puerto Madryn, usó su cuenta de Facebook en las últimas horas para mostrar el duelo y rendirle homenaje al youtuber. El hombre subió dos fotos de Gaspi: una de la infancia y otra de adulto. Las acompañó con una frase sencilla y demoledora: “Gaspi, te quiero siempre”.

Ese mismo domingo, cuando la noticia todavía era reciente, Ricardo publicó otra imagen con el mensaje “INFINITA TRISTEZA”, reflejando el impacto de la pérdida. En medio de la conmoción, amigos, colegas y hasta desconocidos se volcaron a acompañar a la familia con palabras de apoyo. “Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos”, “Mucha fuerza en este difícil momento”, “Ricardo, te mando un abrazo”, “Palabras sobran… Un abrazo”, fueron algunos de los mensajes que inundaron los posteos de Ricardo, mostrando cómo el dolor se volvió colectivo.

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Además de Gaspi y Oliver Tree, el accidente de helicópteros que se produjo este fin de semana en Río de Janeiro, Brasil, dejó otras víctimas. Uno de los que murió en el brutal choque aéreo fue Lucas Brito Chaves Frota, un productor musical que estaba trabajando para el cantante estadounidense.

Los detalles del accidente aéreo en el que murió Gaspi

La particularidad de la presencia de Gaspi en el helicóptero que sufrió el choque letal se dio debido a que Frota reemplazó a un amigo que iba a viajar y que a último momento dijo que no podía. Esa persona es Victor Wao, que en las últimas horas conmovió con un posteo que compartió en sus redes. En el desgarrador mensaje, recordó a su amigo.

“Fue duro despedirme de vos hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”, escribió en una historia de Instagram.

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El texto que escribió está sobre una foto en la que se ve el cajón en el que velaron a Frota y una remera que decía “I Just Wanna Make You Dance (Yo solo quiero hacerte bailar)”.

Antes de ese momento, Wao había contado también en las redes por qué se había salvado del accidente. “Yo tendría que estar junto a ustedes en ese helicóptero y no fui en el último segundo. Ahora te debo mi vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. ¡Nunca te olvidaré, Lucas, sos luz pura!“, exclamó.