La familia de Gaspi advirtió por estafas en medio del dolor por la muerte del youtuber: el duro comunicado

El joven falleció en un choque de helicópteros en Brasil. En medio de la conmoción, también se conocieron detalles sobre la repatriación del cuerpo.

Gaspi viajaba en el helicóptero que chocó con otra aeronave en Río de Janeiro.

A más de 48 horas del fatal accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro, los peritos forenses de Brasil confirmaron que, en medio de arduas tareas, lograron identificar los cuerpos de Gaspi y del director Lucas Vignale , por lo que ya fueron liberados para ser repatriados a la Argentina. Frente a los gastos que implica el traslado, la familia del youtuber advirtió sobre la circulación de campañas fraudulentas que buscaban recaudar dinero.

A través de un comunicado oficial que compartió el streamer Coscu en sus redes sociales, la familia fue contundente al desmentir cualquier tipo de pedido de ayuda económica para costear el regreso del cuerpo.

"No existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz", reza la primera parte del comunicado.

Dos amigos de Gaspi son quienes viajaron a Brasil para seguir los trámites administrativos y hacerse cargo de este momento de dolor para la familia, que "no se encontraba en condiciones de viajar al país", reveló el medio brasilero RJ2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Martinpdisalvo/status/2067038291199689099?s=20&partner=&hide_thread=false MENSAJE DE LA FAMILIA DE GASPI:



Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi.



Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que… — Coscu (@Martinpdisalvo) June 17, 2026

"Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones"

En el breve pero contundente mensaje que se viralizó en redes, la familia indicó que "cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa".

Para finalizar, remarcaron el cariño que la gente le tenía al creador de contenido, y aseguraron que la mejor manera de honrarlo es mantener vivo su recuerdo.

"Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones", cerraron.

GASPI

Cuál fue la causa de muerte del youtuber Gaspi

Gaspi y el director de cine argentino Lucas Vignale murieron el domingo en un choque de helicópteros. Seis personas murieron en total como consecuencia del hecho: Gaspi, Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree viajaban en uno de los helicópteros junto al productor musical brasileño, Lucas Brito Chaves y el piloto, Alexandre Souza; mientras que en el otro iba sólo el piloto, Charles Marsillac.

Mientras que la identidad de los argentinos fue confirmada por los peritos forenses este lunes, a través de un análisis de huellas dactilares, faltaba confirmar la identidad del cantante.

En las últimas horas, desde CNN Brasil confirmaron que Tree fue el último en ser identificado gracias a material dental que envió el consultado de Estados Unidos y hacer así un análisis comparativo.

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Los forenses todavía no pudieron determinar en qué helicóptero llevaban a los pasajeros. Una hipótesis que circula apunta a que uno de los pilotos se desvió por algún motivo de la ruta prevista, invadió la trayectoria de la otra aeronave y provocó el choque letal. Además, se están analizando posibles fallas mecánicas.

En el marco de la investigación, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil anunció este martes que investigará si alguno de los helicópteros implicados en el choque que terminó con seis víctimas fatales realizaba transporte ilegal de pasajeros.