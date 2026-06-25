Calor extremo: la postal de Europa que se replicaría en la Patagonia y enciende alertas

Las temperaturas extenuantes en el verano boreal confirman una tendencia a escala planetaria. Las previsiones para la temporada estival en Argentina y en Neuquén.

Un niño se refresca en una fuente, en proximidades de la Torre Eiffel en París, esta semana.

Las imágenes que llegan desde Francia, España y Gran Bretaña respecto del impacto dramático de temperaturas que, en algunos casos, superan los 40 grados en el inicio del verano boreal, no se diferencian casi de las de los últimos años en esta parte de la Patagonia en la misma estación.

En coincidencia con el inicio del fenómeno en Europa, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su actualización más alarmante; según el informe Predicciones Climáticas Anuales a Decenales 2026-2035, la Tierra entra en una década de calor extremo, con récords de temperatura casi asegurados y riesgos climáticos en aumento.

La temperatura media global entre 2026 y 2030 se situará entre 1,3°C y 1,9°C por encima de los niveles de 1850-1900

Hay un 86% de probabilidades de que se bata un récord anual de temperatura, superando el máximo histórico registrado en 2024 (1,55°C).

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Durante el último verano (fines de enero y principios de febrero), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas rojas casi constantes por temperaturas extremas para Neuquén y la zona del Alto Valle por la persistencia de una ola de calor que se extendió durante seis días.

En efecto, según el Boletín Climatológico - Verano 2025-26 del SMN, “las temperaturas fueron más cálidas que las normales en gran parte del país” durante ese periodo. En el caso de Neuquén, puntualiza, llegó hasta +1.6°C. “Durante los tres meses del verano, las anomalías positivas estuvieron presentes en gran parte del país, donde enero presentó los mayores apartamientos, superando los +3°C en el oeste de la Patagonia”, subrayó.

image SMN.

Declaración de emergencia

En cuanto, a causa de la escasez de lluvias, ya el 30 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional oficializó la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía para casi todo el territorio de la provincia de Neuquén. Una medida espejo se tomó también por parte de las autoridades provinciales.

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Respecto a esta variable, la Organización Mundial de Meteorología recalca que no deja de ser preocupante en la ventana que se extenderá hasta 2035 en Argentina. El informe explicita textualmente que los modelos muestran "un patrón de precipitaciones reducidas en las regiones subtropicales, particularmente en el hemisferio sur". Neuquén se ubica en la frontera de esta dinámica, lo que consolida los pronósticos de aridez. Y añade que los mapas de anomalías del reporte muestran que el Cono Sur se encuentra bajo una tendencia de calentamiento sistemático.

Este escenario enciende las alertas no solamente en la castigada producción pecuaria del interior neuquino, sino también en el Alto Valle con la fruticultura.

Tampoco debería minimizarse el impacto en la generación de hidroelectricidad por la bajante de los caudales en caso de que el stock de nieve de este y los sucesivos inviernos no alcance los requerimientos mínimos.

Una brújula

"Estas predicciones no son una sentencia", señalan los expertos de la OMM. "Son una brújula. Nos muestran hacia dónde vamos si mantenemos el rumbo actual, pero también nos recuerdan que todavía podemos cambiar de dirección."

La OMM es presidida por la argentina Celeste Saulo quien se convirtió en la primera mujer y la primera sudamericana en ocupar el cargo de secretaria general.

Recientemente, en ocasión de la presentación del informe de la OMM Estado del clima en América Latina y el Caribe 2025 realizado en Brasil, Saulo advirtió respecto del papel central que sostendrán los organismos meteorológicos en la región. “El informe —dijo— es un llamado a la acción. En él se nos pide que reforcemos las observaciones, invirtamos en servicios, subsanemos las carencias en materia de alertas tempranas y velamos porque la información climática llegue a quienes más la necesitan".

saulo Celeste Saulo.

Luego del paso de Saulo por el Servicio Meteorológico Nacional, el gobierno dispuso severas medidas de ajuste en un organismo que jugará un papel crucial de cara al difícil escenario que se pronostica en materia climática. La tendencia al desmantelamiento o asfixia presupuestaria de organismos públicos, no solo como el SMN sino también en otros que trabajan sobre la cuestión climática (INTA, CONICET, etcétera), no parecería ir en la dirección que la OMM está sugiriendo.