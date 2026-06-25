El frío no da tregua en Neuquén: ¿Hasta cuándo seguirán las temperaturas bajo cero?

La AIC anticipó varias jornadas con heladas y mínimas que podrían llegar a los 5 grados bajo cero. El fin de semana será el período más frío.

El invierno seguirá mostrando su cara más dura en Neuquén , dado que el ingreso de aire frío mantendrá las temperaturas bajo cero durante las próximas jornadas, con heladas intensas, mañanas congeladas y tardes que apenas superarán los 10 grados.

Según el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), continúa el ingreso de aire frío sobre la cordillera, que provoca períodos ventosos con nubosidad variable sobre valles y mesetas. Se espera ascenso de la temperatura durante la mañana y probables heladas nocturnas. Pese al frío, el cielo estará mayormente despejado.

Según el organismo, el período más frío se concentrará durante el fin de semana. Las mínimas podrían descender hasta los 5 grados bajo cero, mientras que recién hacia el martes se espera una leve modificación de las condiciones.

Este jueves continuará mayormente cubierto en Neuquén capital, con una máxima cercana a los 13 grados. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta un grado bajo cero y las ráfagas podrían acercarse a los 50 kilómetros por hora.

Pero el invierno continuará mostrando su peor cara el viernes, ya que habrá un leve ascenso de la temperatura durante el día, con una máxima estimada en 15 grados. Sin embargo, será una jornada ventosa: las ráfagas del oeste podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora.

AIC Neuquén viernes

Por la noche volverá a sentirse con fuerza el frío, con una mínima de 3 grados bajo cero. La AIC anticipó cielo mayormente cubierto y viento del sudoeste, con ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El fin de semana llegará con fuertes heladas

El sábado comenzará el tramo más frío del pronóstico. Durante el día se esperan 12 grados, cielo parcialmente nublado y viento moderado. Hacia la noche, el termómetro podría caer hasta los 5 grados bajo cero.

El domingo se mantendrán las condiciones invernales, aunque con cielo más despejado. La máxima rondará los 11 grados y la mínima volverá a ubicarse en torno a los 5 grados bajo cero.

La combinación de cielo despejado, poco viento y temperaturas negativas favorecerá la formación de heladas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Se recomienda circular con precaución ante la posible presencia de hielo en calles y rutas.

AIC fin de semana

El lunes continuará frío y despejado, con una máxima de 11 grados y una mínima nocturna de 4 grados bajo cero. Será otra jornada con heladas generalizadas en Neuquén y localidades del Alto Valle.

Para el martes 30 de junio, la AIC pronostica un aumento de la nubosidad y una máxima que no superaría los 10 grados. Durante la noche, la temperatura rondaría los cero grados, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 68 kilómetros por hora.

De esta manera, el frío intenso persistirá al menos hasta el martes. Las temperaturas más bajas se registrarán entre el sábado y el lunes, con noches bajo cero y heladas que podrían complicar la circulación durante las primeras horas de cada jornada.