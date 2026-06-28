Quini 6: mirá los resultados de este domingo 28 de junio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 9.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3386, que puso en juego un pozo millonario de más de 9.500 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.100 millones de pesos . Salieron los números 38, 43, 00, 16, 30 y 20. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.100 millones de pesos . Salieron los números 11, 41, 31, 21, 07 y 38 . En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.400 millones de pesos y salieron los números 03, 15, 23, 12, 01 y 10. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 480 millones de pesos; los números favorecidos fueron 14, 28, 26, 32, 27 y 15. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $14 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 10.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

quini 6 navidad

Mirá los resultados del sorteo de Quini 6 del domingo 21

El Quini 6, en su edición 3385, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.700 millones de pesos. Salieron los números 01 - 19 - 32 - 37 - 38 - 41. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.300 millones de pesos. Salieron los números 02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42. En esta modalidad hubo un ganador de Catriló en La Pampa, que se llevó $ 1.365.711.656,40.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.800 millones de pesos y salieron los números 03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 384 millones de pesos; los números favorecidos fueron 06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $11 millones cada uno.