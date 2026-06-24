Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 24 de junio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 8.700 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , compartimos los resultados de su edición 3384, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.500 millones de pesos . Salieron los números 24, 32, 45, 19, 07 y 26. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.100 millones de pesos . Salieron los números 12, 33, 24, 28, 26 y 42. En esta modalidad no hubo ganadores.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.300 millones de pesos y salieron los números 31, 27, 16, 09, 08 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 314 millones de pesos; los números favorecidos fueron 24, 29, 02, 40, 26 y 44. Hubo 11 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $28 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.