Toyota Hilux en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

La pickup fabricada en Zárate se mantiene entre las más elegidas del mercado argentino y continúa siendo una de las referencias del segmento mediano.

Mientras los vehículos de origen chino ganan terreno en segmentos como los SUV y los hatchbacks, el mercado de las pickups mantiene un perfil diferente . Allí, las camionetas producidas en Argentina conservan un rol protagónico y una de las máximas exponentes es la Toyota Hilux .

Fabricada en la planta de Zárate , provincia de Buenos Aires, la pickup de Toyota combina una amplia oferta de versiones con una propuesta orientada tanto al trabajo como al uso recreativo. La disponibilidad de variantes 4x2 y 4x4 , junto con diferentes niveles de equipamiento, le permite cubrir un amplio espectro de necesidades.

Además de su presencia histórica en el sector agropecuario, la construcción y las actividades productivas, la Hilux también logró posicionarse como una opción elegida por familias y usuarios que buscan capacidad de carga, robustez y aptitudes para el off-road.

La camioneta japonesa compite en uno de los segmentos más dinámicos del mercado local, donde enfrenta a rivales como Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S10, Fiat Titano y otras propuestas medianas.

Toyota Hilux: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los datos de patentamientos de abril de 2026 difundidos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux fue nuevamente la pickup más vendida de Argentina y también el vehículo más patentado del mercado nacional durante ese mes.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

La camioneta registró 2.346 unidades patentadas en abril y alcanzó un acumulado de 10.183 unidades en el primer cuatrimestre del año, números que la ubicaron por delante de todos sus competidores directos.

Ranking: las pickups más vendidas de Argentina (enero-abril 2026)

Toyota Hilux: 10.183 unidades Ford Ranger: 6.918 Volkswagen Amarok: 5.657 Fiat Strada: 2.509 Fiat Toro: 2.295 Chevrolet S10: 1.922 Fiat Titano: 1.807 Ford Maverick: 1.511 Chevrolet Montana: 1.530 Renault Oroch: 798

Durante abril, el mercado automotor argentino registró 47.564 patentamientos de autos 0km, una cifra que representó una caída interanual del 13,6%.

Toyota Hilux: modelos y ficha técnica

La gama local de Toyota Hilux está integrada por 18 configuraciones, incluyendo versiones chasis, cabina simple y cabina doble. La oferta contempla opciones con caja manual o automática de seis velocidades y variantes con tracción simple o integral.

La oferta mecánica se apoya en tres alternativas turbodiésel:

Motor 2.4 litros de 150 CV y 400 Nm.

Motor 2.8 litros de 204 CV y hasta 500 Nm.

Motor 2.8 litros de 224 CV y 550 Nm para la versión GR-Sport.

En materia de seguridad, todas las versiones incorporan siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS y asistencias para arranque y descenso en pendientes. Las variantes superiores agregan el paquete Toyota Safety Sense con frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con precio actualizado en junio 2026

Estos son los precios vigentes de la Toyota Hilux en junio de 2026 en Argentina: