Chevrolet Tracker en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV compacto volvió a ubicarse entre los más patentados del país. Cuáles son sus versiones, equipamiento y los precios vigentes

Chevrolet Tracker es uno de los SUV compactos más importantes del mercado argentino. Fabricado en la planta de General Motors de General Alvear, Santa Fe, el modelo se consolidó como una de las principales apuestas de la marca en la región gracias a una combinación de diseño moderno, tecnología, eficiencia y seguridad .

Con una propuesta orientada tanto al uso urbano como a los viajes, el Tracker ofrece dimensiones compactas para moverse con comodidad en la ciudad, pero también una posición de manejo elevada y un despeje al suelo que le permiten afrontar distintos tipos de caminos con mayor confort que un automóvil convencional.

Además, tras su última actualización incorporó un renovado interior con tablero digital de 8 pulgadas y pantalla multimedia de 11 pulgadas , uno de los principales diferenciales dentro del segmento de los SUV compactos.

Chevrolet Tracker: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los datos de patentamientos de mayo de 2026 difundidos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Chevrolet Tracker volvió a ubicarse entre los SUV más elegidos por los argentinos.

Durante el quinto mes del año registró 1.006 unidades patentadas, una cifra que le permitió ocupar el tercer puesto entre los SUV más vendidos del país, sólo por detrás de Ford Territory y Toyota Yaris Cross.

En un mercado donde cada vez aparecen más competidores, el modelo de Chevrolet mantiene una posición destacada gracias a su equilibrio entre precio, equipamiento y prestaciones.

Ranking: los SUV más patentados de Argentina en mayo de 2026:

Ford Territory: 1.589 unidades Toyota Yaris Cross: 1.034 Chevrolet Tracker: 1.006 Volkswagen Taos: 912 Peugeot 2008: 771 BYD Atto 2: 736 Toyota Corolla Cross: 730 BAIC BJ30: 493 Jeep Compass: 455 Volkswagen T-Cross: 389

Chevrolet Tracker: modelos y ficha técnica

La Chevrolet Tracker se comercializa en Argentina con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros, capaz de desarrollar 132 CV de potencia y 190 Nm de torque.

Dependiendo de la versión, puede asociarse a una transmisión manual o automática, siempre con tracción delantera. Se trata de una mecánica que prioriza la eficiencia de consumo y una buena respuesta para el uso diario.

Dentro del segmento B-SUV, mide 4.270 mm de largo, posee una distancia entre ejes de 2.570 mm y un baúl con capacidad para 393 litros.

Tracker Header Chevrolet Tracker, un SUV que se produce en Argentina. General Motors

En materia de seguridad, toda la gama ofrece seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

A nivel tecnológico, incorpora compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, sistema OnStar, WiFi nativo y tablero digital, según versión. El equipamiento por versión se detalla a continuación:

Tracker LT

Seis airbags

Faros LED

Cámara de retroceso

Pantalla multimedia

Android Auto y Apple CarPlay

OnStar y WiFi

Tracker LTZ

Tablero digital de 8"

Pantalla multimedia de 11"

Climatizador automático

Tapizados de cuero

Cargador inalámbrico

Alerta de punto ciego

Tracker Premier

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de colisión frontal

Cámara 360°

Sensores delanteros y traseros

Easy Park

Techo solar eléctrico

Tracker RS

Diseño exterior deportivo RS

Llantas exclusivas

Detalles interiores RS

Pantalla multimedia de 11"

Tablero digital de 8"

Paquete completo de asistencias a la conducción

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: precios actualizados en junio 2026

Chevrolet no realizó modificaciones en los valores respecto de mayo, por lo que los precios de lista vigentes para junio de 2026 son los siguientes: