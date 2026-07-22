Este es el SUV más barato que se puede comprar en julio 2026: compacto, muy competitivo y un enfoque netamente urbano

Luego de la última actualización de precios dispuesta por las automotrices, así quedó el ranking con el listado de los 10 SUV más baratos en julio de 2026 en la Argentina.

En el último mes, las empresas automotrices establecieron aumentos en los precios de lista de los autos 0km y los SUV (Sport Utility Vehicle) no fueron la excepción. Así, y luego de la última actualización tarifaria, quedó establecido el ranking con el listado de los 10 SUV más baratos en julio de 2026 en la Argentina.

En un informe reciente publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , se detalló que el número de vehículos patentados durante junio de 2026 ascendió a 45.995 unidades, lo que representó una baja del 12,8% interanual, puesto que en junio de 2025 se habían registrado 52.730 unidades. Si la comparación es contra mayo de 2026 -subrayó ACARA -, se observa una suba del 7,2%, ya que en el quinto mes del año se habían registrado 42.920 unidades.

El ranking con los 10 SUV más baratos en julio de 2026 en la Argentina es el siguiente:

JAC S2: $31.350.000.

Citroën Basalt: $33.800.000 (precio especial de la versión Shine al contado).

Volkswagen Nivus: $33.947.200.

Chevrolet Spin: $35.468.900.

Citroën Aircross: $35.700.000 (precio especial de la versión Shine al contado).

Nissan Kait: $36.500.000.

Volkswagen Tera: $37.490.350.

Renault Kardian: $38.300.000.

Chevrolet Sonic: $38.390.900.

Volkswagen T-Cross: $38.673.600.

Cuáles son las características del SUV JAC S2

El SUV más accesible del mercado continúa siendo el JAC S2, un modelo de una marca china. En el sitio oficial de JAC MOTORS, se destacan los siguientes aspectos del JAC S2:

Seguridad & Performance:

Motor 1.5L de 105 Cv.

Tecnología de motor VVT.

Transmisión MT / CVT.

ESP / HBA / HAC.

ISOFIX.

Sensores de estacionamiento traseros.

Cámara de retroceso.

Equipamiento exterior:

DRL.

Encendido automático de luces.

Faros antiniebla.

Espejos exteriores eléctricos.

Equipamiento interior:

Pantalla táctil de 9”.

Car Play® & Android Auto®.

Spotify® App & Conexión WiFi.

CCS.

Aire acondicionado.

Toma de 12V.

Los SUV más vendidos en la Argentina en lo que va de 2026

En el primer semestre de 2026, los 10 SUV más vendidos en la Argentina fueron los siguientes modelos:

Ford Territory: 10.592 unidades vendidas (los precios van desde $48.861.930 hasta $56.908.020).

Volkswagen Tera: 8.210 uv (desde $37.490.350 hasta $47.682.700).

Chevrolet Tracker: 7.603 uv (desde $39.551.900 hasta $49.549.900).

Peugeot 2008: 6.072 uv (desde $48.660.000 hasta $56.470.000).

Volkswagen Taos: 5.682 uv (desde $58.662.200 hasta $67.645.550).

Toyota Corolla Cross: 5.634 uv (desde $51.918.000 hasta $64.083.000).

Toyota Yaris Cross: 4.479 uv (desde $41.464.000 hasta $54.020.000).

Renault Kardian: 4.054 uv (desde $38.300.000 hasta $47.280.000).

Jeep Compass: 3.927 uv (desde $60.060.000 hasta $76.950.000).

Volkswagen Nivus: 3.742 uv (desde $33.947.200 hasta $55.109.700).

Sebastián Beato -titular de ACARA- comentó que "la primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones, pero tras meses de desaceleración las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte. Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”.