Cuánto cuesta la novedosa pickup Kia Tasman y cómo queda contra Hilux y Ranger

La marca coreana ya comunicó los precios y abrió la preventa en Argentina. La pickup llega para meterse en la pelea grande de las medianas.

La Kia Tasman ya tiene precio en Argentina para posicionarse en uno de los segmentos más competitivos del mercado local: el de las pickups medianas. La primera chata de la marca coreana llega con un diseño muy llamativo, motores potentes, tracción 4x4 y la ambición de pelear de lleno contra Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, entre otras.

La novedosa pickup coreana ya está en etapa de preventa (se puede reservar con $500.000 en la web) en tres versiones: la gama arranca con la EX 2.5 TGDI naftera, sigue con la EX 2.2 CRDI turbodiésel y se completa con la X-Pro 2.5 TGDI, la más equipada y aventurera. Todas llegan importadas desde Corea del Sur.

Los precios informados para la Kia Tasman son de US$57.500 para la EX 2.5 TGDI naftera, US$58.500 para la EX 2.2 CRDI turbodiésel y US$79.000 para la X-Pro 2.5 TGDI naftera. Con esos valores,el modelo compite en la zona media y alta de la categoría.

Kia Tasman: mecánica y capacidad

En mecánica, la pickup de Kia propone dos caminos: por un lado, el motor 2.2 CRDI turbodiésel que entrega 207 caballos y 440 Nm de torque; y por el otro, el 2.5 TGDI naftero turbo que desarrolla 277 caballos y 422 Nm. Ambos están acompañados por una transmisión automática de ocho velocidades.

Kia Tasman Kia Tasman. Kia

Además, las tres versiones de la Kia Tasman se ofrecen con tracción integral, reductora y bloqueo de diferencial trasero. Son elementos centrales para competir en un mercado donde el usuario de pickups exige capacidades reales fuera del asfalto.

En dimensiones, la Kia Tasman mide 5,41 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,92 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,27 metros. Por tamaño, entra de lleno en el lote de las medianas grandes. La capacidad de carga también es un argumento clave: según la configuración, la Tasman puede transportar entre 1.047 y 1.068 kilos.

Kia Tasman Kia Tasman. Kia

Kia Tasman contra Hilux y Ranger: cómo queda parada por precio y potencia

Contra la Toyota Hilux, la Kia Tasman tiene un desafío enorme. La pickup de Toyota es la referencia histórica del segmento, con producción nacional, una red de posventa muy fuerte y una reputación construida durante décadas. Equipa un motor 2.8 turbodiésel de 204 CV. En precio, la Tasman arranca en dólares y se ubica en una franja que la acerca más a las versiones altas de la Hilux.

Toyota Hilux SRV 4x4 AT: $76.381.000

Toyota Hilux SRV+ 4x4 AT: $79.838.000

Toyota Hilux SRX 4x2 AT: $77.921.000

Toyota Hilux SRX 4x4 AT: $84.349.000

Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000

Frente a la Ford Ranger, la situación es similar. La pickup fabricada en General Pacheco tiene una gama amplia, con opciones 4x2, 4x4, motores de 2 litros biturbo de 170 CV y versiones V6 (250 CV). La Tasman, en cambio, llega con una oferta más concentrada y con una apuesta fuerte por el diseño, la tecnología y el equipamiento desde el arranque.

Ford Ranger XLT V6: $73.301.490

Ford Ranger LTD Biturbo AT: $78.995.740

Ford Ranger LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090

La Kia Tasman también queda posicionada para competir contra otro referente entre las pickups nacionales, como es la Volkswagen Amarok. En la parte más alta de su gama, la camioneta que se fabrica en Pacheco dispone de una motorización V6 turbodiésel de 258 CV, la más potente del segmento.

Highline V6 AT: $86.397.750

Extreme V6 AT: $92.427.900

Hero V6 AT: $92.427.900

Black Style V6 AT: $93.430.750

En equipamiento, la Kia Tasman ofrece desde las versiones EX seis airbags, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, ópticas full LED, climatizador automático bizona, tablero digital de 12 pulgadas, pantalla multimedia de 12 pulgadas y cargador inalámbrico para celulares.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

La Tasman X-Pro suma, además, monitoreo de punto ciego, tapizados de cuero, asientos delanteros con calefacción y ventilación, techo corredizo, butaca del conductor con regulación eléctrica, cámara de visión 360 grados, sensor de lluvia y una tercera pantalla de 4 pulgadas.

En resumen, la Kia Tasman no desembarca para ser la pickup más barata del segmento, sino para para disputarles a las marcas tradicionales los clientes que buscan algo distinto, con potencia, equipamiento y una propuesta visual fuerte.