Cómo es la novedosa pickup que ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina en el Mundial 2026

La llegada de la Kia Tasman no es sólo una noticia más para el mercado local: en un país donde las pickups medianas son casi una religión, que una marca como Kia se meta de lleno en ese terreno es una jugada fuertísima. Y no solo por el producto en sí, sino por el momento elegido: la compañía ya confirmó que la Kia Tasman se lanzará a mitad de 2026 , con una ventana que coincide de lleno con el Mundial de Fútbol en Estados Unidos (la marca coreana es sponsor de la Copa FIFA).

En la Argentina, el segmento está dominado desde hace años por nombres con tradición y calle: Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Por eso, para hacerse un lugar, la Kia Tasman apuesta a una receta clásica —robustez y capacidades de trabajo—, pero con un diferencial claro: un diseño “rupturista” que ya le valió el apodo de “mini Hummer” , además de una propuesta de cabina y tecnología pensada para el uso familiar y la aventura.

El modelo ya se está mostrando en Costa Esmeralda, en plena temporada de verano, como parte de la estrategia para que el público la conozca antes de verla en los concesionarios.

Y hay un dato que explica por qué este desembarco genera tanta expectativa: la Kia Tasman es un “punto de inflexión” para la automotriz coreana, porque se trata de su primera pickup mediana desarrollada para competir a nivel global. En otras palabras, no es un experimento de nicho: es una apuesta fuerte para entrar en uno de los segmentos más peleados.

Embed

Kia Tasman: cuándo se lanza en Argentina y por qué se cruza con el Mundial 2026

Kia ya dejó en claro que la Kia Tasman se pondrá a la venta a mitad de año, con una ventana estimada entre junio y julio. La elección no parece casual: la marca es sponsor del Mundial y busca aprovechar el ruido del evento para darle visibilidad a un producto que, por propuesta, quiere llamar la atención desde el primer día.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

Por ahora, lo que Kia no termina de confirmar es la configuración específica con la que llegará al país. En otras palabras: falta definir cuál será el combo final de versiones y motorización para nuestro mercado. Esa decisión es clave, porque el público argentino de pickups suele mirar con lupa la ecuación entre motor, tracción 4x2 o 4x4, consumo y capacidad de carga, además del precio, por supuesto.

La Kia Tasman apunta a un usuario que busca una camioneta “distinta” y con nivel de confort alto, sin resignar la posibilidad de usarla para el trabajo o para salir al barro el fin de semana. En ese equilibrio entre lo práctico y lo aspiracional está buena parte de su estrategia.

Kia Tasman: una “mini Hummer” con diseño cuadrado y ADN de chata mediana

En diseño, la Kia Tasman se despega con una impronta bien recta, con una trompa marcada y una firma lumínica que no pasa desapercibida. La idea es simple: que se note que es una pickup nueva, con identidad propia, pero sin caer en exageraciones. En un mercado donde muchas camionetas “se parecen”, diferenciarse también suma.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

Debajo de esa estética más audaz, la base es conocida y valorada por los usuarios tradicionales: chasis de largueros (carrocería sobre bastidor), un esquema pensado para soportar trabajo real, y un planteo que no se olvida de la durabilidad. Para competir en Argentina, ese punto es fundamental: la pickup mediana no es solo un vehículo de uso personal, también es herramienta de trabajo.

Kia Tasman: capacidades, versiones y off-road

En los mercados donde ya se muestra, la Kia Tasman aparece con configuración de doble cabina y tres versiones (Base, x-Line y x-Pro). Justamente la más aventurera, la x-Pro, se destaca por su preparación para el uso fuera del asfalto, con mayor despeje y elementos específicos para terrenos difíciles.

La Kia Tasman declara hasta 1.145 kg de carga útil y 3.500 kg de remolque, cifras que la alinean con lo más competitivo del segmento. Además, su caja ofrece un volumen de carga que la marca ubica entre los mejores de su categoría, un dato clave para quienes priorizan el lado utilitario.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

En tecnología y seguridad, la propuesta también apunta alto. La idea es combinar esa estructura clásica con un paquete moderno de asistencias, para estar a la altura de lo que hoy pide el usuario que usa la pickup como vehículo familiar: más confort en ruta, más ayudas en manejo urbano y soluciones prácticas en la cabina para el día a día.

Kia Tasman: motores posibles y una definición que todavía falta

Otro punto sensible es el de los motores. En la región se mencionan alternativas como un turbodiésel 2.2 (210 CV) y un naftero 2.5 turbo (277 CV), pero para Argentina todavía no hay confirmación de Kia sobre cuál se elegirá. En un mercado donde el diésel sigue teniendo mucho peso en las medianas, esa decisión puede marcar buena parte del destino comercial del modelo.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

Mientras tanto, Kia trabaja en preparar su red para un público que tiene demandas específicas: postventa, repuestos, capacitación técnica y atención a un usuario que suele comparar todo con las “de siempre”. Porque más allá del impacto del lanzamiento en pleno Mundial, el verdadero desafío de la Kia Tasman será demostrar consistencia: producto, servicio y respuesta en el tiempo.